PSG Mercato : Dele Alli, un cuisant échec de Paris confirmé

À la quête d’un nouveau renfort au milieu de terrain, le PSG a tenté un coup avec Dele Alli. Mais selon les dernières informations de la presse anglaise, Tottenham a rejeté une offre du Paris Saint-Germain.

Le PSG recalé pour Dele Alli

À 72 heures de la clôture du mercato, le Paris Saint-Germain n’est pas encore parvenu à recruter un nouveau milieu de terrain. Il s’agit pourtant d’un chantier prioritaire du PSG cet été. Ces derniers jours, un intérêt de Paris pour Dele Alli a été révélé. Mais du côté de Tottenham, on ne compte pas lâcher le joueur. C’est ainsi que The Guardian révèle que le club londonien a repoussé une offre du PSG pour Alli. Le club de la capitale voulait l’enrôler dans le cadre d’un prêt payant à hauteur de 1,6 millions d’euros. Pour The Telegraph, le champion de France va revenir à la charge avec une offre supérieure.

Un plan B déjà activé en Ligue 1 ?

Dele Alli est dans le dur à Tottenham depuis l’arrivée de José Mourinho. Cette saison, le milieu anglais n’a disputé que trois rencontres avec les Spurs, dont deux en tant que titulaire. La direction parisienne pensait pouvoir profiter de la situation délicate d’Alli à Londres pour le signer. Mais elle s’est heurtée au refus des Spurs. Selon les informations de L’Équipe, le Paris Saint-Germain a relancé une vieille piste en Ligue 1 en cas d’échec dans le dossier Alli. Le club francilien aurait approché l’OL pour recruter Houssem Aouar. Là encore, le journal révèle que le PSG pense à un deal en deux temps pour le Lyonnais. La première option est un accord dès maintenant pour un transfert à l’été 2021. La seconde est un prêt payant avec une option d’achat obligatoire, comme avec Kylian Mbappé il y a trois ans. Reste à savoir si l’une de ces formules intéresse Lyon.