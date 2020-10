Nîmes Olympique : Deux signatures attendues chez les Crocos

Le Nîmes Olympique est proche de boucler l’arrivée de deux attaquants. L’Algérien Karim Aribi et le Suédois Niclas Éliasson devraient signer chez les Crocos dans les prochaines heures.

Karim Aribi en route pour le Nîmes Olympique

Quatorzième de Ligue 1 cette saison, le Nîmes Olympique attend du renfort pour augmenter ses chances de maintien dans l’élite. Longtemps annoncé, le transfert de Karim Aribi est sur le point d’aboutir d’après les informations de Midi Libre. L’arrivée de l’attaquant algérien a pris du retard à cause de problèmes administratifs. Selon les informations du journal régional, le joueur de l’ES du Sahel (Tunisie) a enfin obtenu son visa et va débarquer dans le Gard dans les prochaines heures. Un montant de 800 000 euros est évoqué pour le transfert d’Aribi à Nîmes. L’Algérien a réalisé une bonne première saison en Tunisie. Il a terminé le championnat avec 14 buts en 26 matchs. Il a également signé 10 réalisations en autant de rencontres de Ligue des champions africaine.

Accord attendu pour Niclas Éliasson

Comme Karim Aribi, Niclas Éliasson pourrait également signer au Nîmes Olympique. L’ailier suédois aurait déjà donné son accord aux Crocos. Reste plus qu’à convaincre Bristol City (D2 anglaise) de céder son joueur en fin de contrat dans un an. L’attaquant de 24 ans a terminé l’exercice 2019-2020 avec 3 buts et 13 offrandes en 37 matchs de Championship. Suffisant pour faire craquer la direction de Nîmes. Selon Transfermarkt, un chèque de 4 millions d’euros suffirait pour boucler cette affaire.