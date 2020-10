ASSE Mercato : Puel, 10 M€ de Wesley Fofana à sa disposition

L’ ASSE a empoché 35 M€ hors bonus sur le transfert de Wesley Fofana à Leicester City. Pour remplacer le défenseur central, la direction du club aurait dégagé une dotation de 10 M€ pour Claude Puel.

ASSE : 10 M€ pour recruter trois joueurs

Selon les informations de RMC Sport, l’ASSE a dégagé un budget de 10 M€ pour permettre a Claude Puel de boucler son marché le 5 octobre, grâce au transfert de Wesley Fofana à Leicester City. En effet, le manager général de l’AS Saint-Étienne ne voulait pas vendre le jeune joueur formé au club cet été. Il avait bâti sa défense autour de ce dernier après les départs de William Saliba (à Arsenal) et Loïc Perrin (à la retraite). Finalement, les dirigeants du club ligérien ont justifié le transfert du défenseur de 19 ans par le fait que la crise sanitaire a affecté leurs finances. "L’ASSE a accepté l’offre exceptionnelle de Leicester, compte tenu notamment du contexte économique incertain engendré par la crise sanitaire", a-t-il communiqué. Et pour contenter Claude Puel, ils lui ont mis les moyens à disposition pour trouver le successeur de Wesley Fofana en cette fin de mercato. Sauf que le manager général des Verts ne vise pas qu’un défenseur axial. Il est également à la recherche d’un arrière gauche pour prendre la place de Gabriel Silva toujours blessé, mais aussi d’un avant-centre pour apporter la concurrence au jeune Charles Abi (20 ans) et à Jean-Philippe Krasso, recruté en National et sans expérience du haut niveau. 10 M€ ne suffirait donc pas pour attirer des joueurs d’un bon niveau.

Les jolis coups de Claude Puel cet été

Rappelons que cet été, l'ASSE a déjà recruté Yvan Neyou (Braga), Sétigui Fofana (AS Béziers), Jean-Philippe Krasso (Epinal) et Adil Aouchiche. Le manager général des Stéphanois a réussi à attirer ces joueurs prometteurs sans payer d'indemnité de transfert. Il faut cependant indiquer que le dernier a touché une grosse prime à la signature, car il est arrivé libre du PSG. Claude Puel peut toujours mettre son carnet d’adresses à profit pour réussir un joli coup à moindre coût, mais il ne reste plus que trois jours avant la fermeture du marché de l’été...