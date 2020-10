FC Nantes : Un litige entre Moses Simon et le FCN dévoilé

Moses Simon manque de brillance avec le FC Nantes en ce début de saison. L’ailier nigérian serait préoccupé par un litige financier qui l’oppose à la direction du club nantais.

Début de saison compliqué pour Moses Simon

Prêté par Levante la saison dernière, Moses Simon a brillé avec le FC Nantes, pour lequel il a marqué 9 buts et délivré 8 passes décisives, toutes compétitions confondues. Il a même été élu meilleur joueur du club canari au titre de la saison 2019-2020. Au début du mercato, les dirigeants nantais n’ont pas hésité à lever son option d’achat, il est désormais sous contrat avec le club de la Cité des Ducs jusqu'en juin 2024. Mais en ce début de saison 2020-2021, l’ancien joueur de Levante a du mal à briller sur la pelouse. Pour expliquer la baisse de régime de son attaquant phare, l’entraîneur Christian Gourcuff a évoqué « l'envie de bien faire ». Le technicien du FC Nantes explique également que Moses Simon « se met une pression » trop forte. Enfin, le coach de 65 ans estime que les défenseurs de Ligue 1 sont devenus plus vigilants et que le Nigérian de 25 ans « a perdu sa spontanéité » et « doit retrouver de la fraîcheur d’esprit ».

L’attaquant plombé par un différend financier avec le FC Nantes ?

Concernant le début de saison compliqué de l’ailier gauche des Canaris, 20 Minutes ne semble pas avoir la même explication que Christian Gourcuff. Selon le quotidien gratuit, « Moses Simon est froissé par un différend d’ordre financier qui l’oppose à sa direction ». La baisse de régime de l’attaquant serait donc du à une décision de ses dirigeants qui ne l’auraient pas satisfait sur le plan financier. Préoccupé par cette situation, l'international nigérian (30 sélections, 5 buts), un temps courtisé par le Stade Rennais FC et l'Olympique Lyonnais, aurait donc perdu son allant sur les pelouses.