ASSE : Déclaration de Puel sur la fin du mercato de Sainté

Claude Puel, manager général de l’ASSE, a fait une annonce sur le mercato estival du club ligérien. Il fait cette intervention quelques jours après le transfert de Wesley Fofana à Leicester City pour 40 M€ (bonus compris), un joueur qu'il ne souhaitait pas laisser partir.

ASSE : Puel, « on n'aura pas plus de moyens » pour recruter

L’ASSE affronte le RC Lens lors de la 6e journée de Ligue 1, samedi (17h). Claude Puel a animé une conférence de presse relative à ce match. Il en a profité pour évoquer la fin du mercato de l'As Saint-Etienne marquée par le transfert record de Wesley Fofana à Leicester City. Ce transfert a été bouclé pour 35 M€ + 5 M€ de bonus. Le technicien français a rappelé qu’il n’était pas d’accord pour le transfert du défenseur central formé à l’AS Saint-Étienne. « Je m'opposais au départ de Wesley, car il était très important pour nous et on n'avait pas les moyens de le remplacer », a-t-il souligné. Bien que la vente du joueur de 19 ans ait rapporté un gros pactole, Claude Puel confirme « qu’il n'aura pas plus de moyens » suite à cette opération. RMC Sport croit pourtant savoir que la Direction de l’ASSE a dégagé 10 M€ pour permettre à son coach de remplacer Wesley Fofana et de renforcer son équipe. Pour finir, Claude Puel a masqué sa déception par la déclaration suivante : « J’avais bien connaissance du projet avant d'arriver à l’AS Saint-Étienne ».

Sainté en danger suite au transfert de Wesley Fofana ?

La saison dernière, les Verts ont fini à la 17e place de Ligue 1 après l'arrêt brutal de la saison en raison de l'épidémie de covid-19. Ayant frôlé la relégation lors de sa première saison, Claude Puel a pour objectif de finir dans le Top 5 de la Ligue 1, synonyme de qualification pour une coupe d'Europe. Et en ce début d'exercice 2020-2021, son équipe est sur la bonne voie. Elle a glané 10 points (3 victoires, 1 nul et une défaite) en 5 journées et pointe à la 4e place du championnat. Toutefois, il est évident que le départ de Wesley Fofana, l'un des piliers de la défense de l'ASSE, va porter un coup au groupe stéphanois. « Si Wesley part, les Verts vont se mettre en danger sportivement, car ils n’auront pas le temps de prendre un défenseur central de qualité », avait prévénu Jean-Michel Larqué avant le transfert du natif de Marseille. Rendez-vous au Stade Bollaert, samedi, pour voir le nouveau visage de l'AS Saint-Etienne sans Wesley Fofana.