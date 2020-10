OM Mercato : Les vérités de Villas-Boas pour Seri et Guendouzi

Vendredi, en conférence de presse, André Villas-Boas a fait le point sur le mercato de l' OM. Le coach de Marseille s’est notamment prononcé sur les pistes Jean-Michaël Seri et Mattéo Guendouzi annoncées dans le viseur de son équipe pour cette fin de mercato estival.

Villas-Boas tranche pour Jean-Michaël Seri et Guendouzi

Mauvaise nouvelle pour les supporters marseillais. Annoncés dans le viseur de l’Olympique de Marseille, Jean-Michaël Seri et Mattéo Guendouzi ne vont pas rejoindre le club phocéen dans les prochains jours. Telle est la quintessence du point mercato effectué ce vendredi, en conférence de presse, par André Villas-Boas. Le coach de l’OM est revenu sur les rumeurs concernant l’intérêt de Marseille pour ces deux milieux de terrain. Pour le Portugais, ces pistes ne sont pas à l’ordre du jour. « Seri ? Non [rires] ! Je ne cherche rien sauf si on a des propositions et des sorties. Et Guendouzi aussi, je ne sais pas pourquoi c’est sorti, ce n’est pas vrai du tout », a assuré le coach de l’OM.

Fin des pistes Seri et Guendouzi

Avec cette déclaration d’André Villas-Boas, il est certain que Jean-Michaël Seri et Mattéo Guendouzi ne viendront pas à l’OM. Le milieu de terrain de Fulham était annoncé sur les tablettes de Marseille par Sky Sports. Le média britannique révélait que l’Ivoirien avait été proposé au club phocéen. Mais il n’en est rien comme l’a indiqué le coach marseillais. Quant à la piste Guendouzi, Foot Mercato assurait que l’OM voulait le signer suite à son échec dans le dossier Mickaël Cuisance. Un prêt du milieu de terrain d’Arsenal était évoqué. Mais là encore, il ne s’agit que d’une rumeur.