Ex- PSG : Ça chauffe encore entre Cavani et l’Atlético

Sans club depuis l’expiration de son contrat au PSG, Edinson Cavani pourrait enfin se trouver un point de chute. L’ancien buteur du PSG pourrait s’engager avec l’Atlético Madrid dans les prochaines heures.

Edinson Cavani finalement vers l’Atlético Madrid ?

Le feuilleton Edinson Cavani est-il proche de son épilogue ? Il faut croire que oui si on s’en tient à l’un de ses anciens dirigeants. Pour Daniel Zicari, il ne fait aucun doute que l’ancien du Paris Saint-Germain va rejoindre l’Atlético Madrid. L’ancien dirigeant de Danubio, club formateur du buteur uruguayen, se réjouit à l’idée de voir une association entre Cavani et Luis Suarez chez les Colchoneros. « Ici, nous tenons pour acquis que Cavani sera un nouveau joueur de l’Atleti. C’est dommage que cela ne se soit pas concrétisé en janvier. Ce serait très émouvant pour lui de terminer avec Suárez. Ils sont tous les deux de la même ville », a-t-il confié à AS ce vendredi.

Un dernier obstacle avant la signature d’El Matador à Madrid ?

Comme évoqué par Daniel Zicari, Edinson Cavani devait initialement rejoindre l’Atlético Madrid en janvier. Mais le Paris Saint-Germain avait refusé de lâcher le meilleur buteur de son histoire. Désormais libre, l’ancien numéro 9 parisien peut s’engager avec le club de son choix. Mais ses exigences ont à chaque fois refroidi ses prétendants. Que ce soit Naples, Gremio, l’Inter ou tout récemment le Benfica, tous ont jeté l’éponge face aux prétentions salariales du natif de Salto. Revenu à la charge, l’Atlético pourrait finalement récupérer Cavani. Scout chez les Colchoneros, Eric Olhats avait récemment évoqué la possibilité de voir El Matador sous les couleurs du club madrilène. Mais le départ de Diego Costa est un préalable à l’arrivée de l’Uruguayen.