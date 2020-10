RC Lens Mercato : Gaëtan Robail vers l’En Avant Guingamp ?

Promu en Ligue 1, le RC Lens s’est renforcé cet été. Gaëtan Robail a perdu de fait sa place de titulaire sous la direction de Franck Haise. L’EA Guingamp pourrait le récupérer en cette fin de mercato d’été.

RC Lens : Valenciennes FC et l'EA Guingamp sur Robail

Gaëtan Robail (26 ans) n’est pas titulaire au RC Lens en ce début de saison. Poussé vers la porte de sortie du club promu, l’ailier gauche intéresse Valenciennes FC selon les informations de La Voix du Nord. Un autre club de Ligue 2 s’est aussi positionné pour recruter le N°9 du Racing Club. Le quotidien régional Ouest-France croit savoir que l’En Avant Guingamp apprécie le profil de ce dernier et veut l’attirer en Bretagne avant la fermeture du mercato. Classé 11e de Ligue 2 avec 7 points, l’EAG a besoin de se renforcer pour tenter de revenir en Ligue 1 dès l’été 2021.

Gaëtan Robail pas dans les plans de Franck Haise

Les Lensois ont recruté des joueurs offensifs, notamment Gaël Kakuta et Ignatius Ganago, auteurs de sept des huit buts marqués par le club en Ligue 1 en ce début de saison. Ce duo donne satisfaction à Franck Haise et ne laisse aucune chance aux autres joueurs offensifs au RC Lens, dont Gaëtan Robail. Rappelons que ce dernier n’est pas dans les plans du nouvel entraineur des Sang et Or. La saison dernière déjà, le natif du Pas-de-Calais n’avait pas disputé les deux derniers matchs que le successeur de Philippe Montanier avait dirigés, juste avant l’arrêt brutal du championnat. Lors des 5 premières journées de l’exercice présent, il est resté sur le banc de touche 4 fois et était absent du groupe lensois une fois.