Bordeaux Mercato : Jean-Louis Gasset attend du mouvement

Bordeaux n’a toujours pas recruté cet été. Jean-Louis Gasset, le nouvel entraineur, a pourtant exprimé ses besoins aux dirigeants des Girondins. Il semble froissé par la situation du club.

À Bordeaux, « on parle plus de comptabilité que de football », selon Gasset

Jean-Louis Gasset a remplacé Paulo Sousa à Bordeaux cet été. Il espérait de nouveaux joueurs afin de renforcer son équipe, mais ses besoins n’ont toujours pas été satisfaits par la direction des Girondins. Ce vendredi, le technicien de 67 ans s’est prononcé sur la situation du club au scapulaire. « Quand moi je parle d’arrivée (de nouveaux joueurs), les dirigeants me parlent de départ. On parle plus de comptabilité que de football », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par L’Équipe. Jean-Louis Gasset a ensuite rappelé qu’il « a donné les cibles [un milieu et un attaquant en priorité] », mais il n’a toujours pas été entendu par le président Frédéric Longuépée. À trois jours de la fin du mercato d’été, l’entraineur de Bordeaux espère des arrivées. Il assure que « l’équipe peut être améliorée à moindre coût et avoir de l'ambition ». Néanmoins, l’ancien coach de l’ASSE a souligné que « ce n'est pas lui qui prend les décisions ». Il est pourtant convaincu que « s’il donne une bonne idée, c'est tout le monde qui va en bénéficier ». En conclusion, Jean-Louis Gasset a déclaré : « Si ce n'est pas possible [de renforcer son équipe, ndlr], on fera avec… »

Des départs, mais aucune arrivée chez les Girondins

Dans le sens des départs, les Girondins de Bordeaux ont laissé partir Alexandre Mendy au SM Caen en Ligue 2 et ont prêté Ruben Pardo à Leganes (Espagne). François Kamano a lui été transféré au Lokomotiv Moscou (Russie). Tomas Basic devrait suivre d'ici le 5 octobre. Ce début de saison, l'équipe de Jean-Louis Gasset a enregistré une victoire, trois matchs nuls et une défaite. Les Girondins sont 12es de Ligue 1 avec 6 points après 5 journées. Ce dimanche, ils affrontent la lanterne rouge, le Dijon FCO (15h) en Gironde.