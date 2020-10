LOSC Mercato : Boubakary Soumaré au cœur d'un duel en Italie

Sauf surprise, Boubakary Soumaré va quitter le LOSC au mercato. Sa prochaine destination reste à déterminer. Deux clubs de Serie A sont à la lutte pour signer le milieu lillois.

Boubakary Soumaré courtisé par deux cadors de Serie A

Lié au LOSC jusqu’en 2022, Boubakary Soumaré ne devrait pas honorer son contrat jusqu’à son terme. Le milieu de terrain du Lille OSC fait partie des joueurs qui disposent d’un bon de sortie cet été. Sur le départ, le milieu de 21 ans ne manque pas de courtisans, notamment en Italie. Si l’intérêt de Naples pour le joueur avait déjà été révélé, Téléfoot indique qu’un autre cador de Serie A s’intéresse à l’ancien titi parisien. D’après le média, l’Inter Milan s’est également positionné dans ce dossier. L’une des deux formations italiennes aurait déjà transmis une offre à Gérard Lopez. Encore indécis, le joueur devrait lâcher sa réponse avant lundi, jour de clôture du mercato.

Encore une bonne affaire en vue pour Lille ?

Après Victor Osimhen et Gabriel Magalhaes, le LOSC devrait réaliser une autre grosse vente en cas de départ de Boubakary Soumaré. La direction du Lille OSC espère au moins récupérer 30 millions d’euros sur une vente de Soumaré. Et ce montant pourrait grimper si la concurrence s’intensifie dans les prochaines heures entre Naples et l’Inter Milan. Soumaré sur le départ, le club nordiste ne devrait pas recruter pour le remplacer. Le Sénégalais Cheikh Niasse est présenté comme son successeur à Lille. Le milieu de 20 ans a intégré l’effectif de Christophe Galtier durant l’été.