Stade rennais Mercato : Le SRFC officialise pour Yann Gboho

Bonne nouvelle au Stade rennais où la signature d’un nouveau contrat de Yann Gboho vient d’être officialisée. Le jeune buteur formé au SRFC s’inscrit sur la durée dans le projet sportif du principal club de l'Ille-et-Vilaine.

Yann Gboho au Stade rennais jusqu'en 2023

Le Stade rennais gagne en attractivité avec son actuelle place de leader du championnat Ligue 1 et sa prochaine entame des premiers matchs de son histoire en Ligue des champions. Ces grands changements au club parlent à ses jeunes qui décident les uns après les autres de lui faire confiance. Yann Gboho (19 ans, formé au centre de formation du Stade rennais football club) vient de prolonger son contrat. C’est le communiqué du Stade rennais parvenu à notre rédaction qui confirme la prolongation du contrat du jeune buteur. « Le Stade Rennais F.C. est heureux d’annoncer la prolongation de Yann Gboho. Formé au club, l’attaquant de 19 ans a prolongé son contrat avec les Rouge et Noir jusqu’en 2023 », a fait savoir le club.

SFRC, le jeune buteur se prononce

Cette confiance du club à son jeune joueur devrait déboucher sur plus de temps de jeu pour lui. Julien Stéphan, ancien patron de la formation du SRFC, connait bien cette pépite. Yann Gboho a déclaré lors de l’officialisation de sa prolongation : « J’accueille cette nouvelle avec beaucoup de joie et de fierté. Beaucoup de jeunes sortent de l’Académie et jouent en équipe première. Le club avance et grandit et c’est tant mieux pour tout le monde. J’ai eu du temps de jeu, le club compte sur moi donc c’est avec plaisir que je continue avec mon club formateur. »

Avant la prolongation du contrat du jeune Gboho, Le Stade rennais football club avait offert un contrat pro à Lesley Ugochukwu en juillet dernier. Junior Kadile avait bénéficié d'un contrat pro en juin passé.