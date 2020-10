PSG Mercato : Après Bulka, Garissone Innocent file au SM Caen

Le PSG a prêté Garissone Innocent au SM Caen (Ligue 2) avec une option d’achat. Il est le troisième gardien de but poussé dehors par le club de la capitale lors de ce mercato estival.

Mercato PSG : Garissone Innocent rejoint le SM Caen

A la suite d'Alphonse Aréola (Fulham FC) et Marcin Bulka (FC Cartagena en Espagne), le PSG a envoyé Garissone Innocent au SM Caen. Le portier de 20 ans est prêté pour la saison 2020-2021, mais son contrat est accompagné d’une option d’achat. « Le gardien de but Garissone Innocent rejoint le Stade Malherbe Caen sous forme de prêt avec option d’achat », a annoncé un communiqué du club normand sur son site internet. Heureux de l’arrivée du joueur formé au Paris Saint-Germain, les Caennais indiquent qu’il « intégrera le groupe de l’entraineur Pascal Dupraz dès lundi à l’entraînement et portera le maillot floqué du N°1 ». Quatrième recrue du SMC, le transfuge du PSG ne jouera donc pas contre Amiens SC ce samedi, lors de la 6e journée de Ligue 1. Selon Yoann Eudeline, directeur sportif du SM Caen, « le club avait besoin d’un gardien de but avec les derniers départs d’Erwin Zelazny et de Marvin Golitin ». « Garissone Innocent est un portier d’avenir qui va pouvoir progresser avec nous tout au long de la saison », a-t-il réagi.

Garissone au Paris Saint-Germain en chiffre

Arrivée en 2015, la nouvelle recrue du Stade Malherbe Caen a franchi des paliers au PSG. Le portier avait signé son premier contrat professionnel en mai 2018 avant de passer de la catégorie U17 à la U19. La saison dernière, Garissone Innocent était dans le groupe de Thomas Tuchel lors du "Final 8" de la Ligue des champions. En demi-finale face au RB Leipzig (3-0), il était sur le banc de touche en l’absence de Keylor Navas, blessé. Cette saison, le natif d’Ivry-sur-Seine a figuré sur la feuille de match des Parisiens lors de la première journée de Ligue 1 perdue face au RC Lens (1-0).