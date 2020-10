AS Monaco Mercato : Niko Kovac évoque l'avenir de Ben Yedder

Wissam Ben Yedder ne quittera pas l’AS Monaco cet été malgré plusieurs intérêts à ses trousses. L’entraîneur monégasque Niko Kovac l'a assuré ce vendredi en conférence de presse.

AS Monaco : pas de départ de Wissam Ben Yedder cet été

En cette fin de mercato estival, toutes les surprises sont possibles. Mais Niko Kovac est convaincu qu’il n'y aura aucune surprise désagréable concernant son buteur Wissam Ben Yedder. Le technicien monégasque assure que l’attaquant de 30 ans ne quittera pas l’AS Monaco avant la fin du mercato estival. « Oui je vous confirme, il reste », a martelé l’ancien patron du banc du Bayern Munich devant les journalistes. Selon Niko Kovac, « Wissam est vraiment un très très bon buteur, un top player, qui joue en équipe de France ». Le coach du club de la Principauté a rappelé que l’ancien Sévillan « a été meilleur buteur la saison dernière en Ligue 1 avec Kylian Mbappé » et « est actuellement notre capitaine ». Pour le tacticien de l’ AS Monaco , Wissam Ben Yedder pense à l’intérêt du club et « n’est pas concentré uniquement sur ses performances à lui ». Enfin, le fer de lance de l’attaque asémiste « court beaucoup et fait beaucoup d’efforts pour le collectif ».

Quel début de saison pour Ben Yedder ?

Co-meilleur buteur de Ligue 1 avec le Parisien Kylian Mbappé la saison dernière, Wissam Ben Yedder continue sur sa lancée. Cette saison, l’ex-Sévillan a déjà marqué 3 buts en 5 journées de Ligue 1. Attaquant phare des Monégasques, ses performances rejaillissent sur l’AS Monaco et en font l’une des équipes les plus en forme en ce début de saison. Les Monégasques se déplaceront sur la pelouse du Stade Brestois dimanche (15h) pour le compte de la 6e journée de Ligue 1. Un match pour lequel Wissam Ben Yedder, sous contrat jusqu'en juin 2024, est très attendu pour augmenter son compteur buts...