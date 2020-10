PSG Mercato : Leonardo indique la porte à Thomas Tuchel

Leonardo, le directeur sportif du PSG, a montré la porte de la sortie à Thomas Tuchel qui s’était permis de critiquer le mercato du club. Alors que le Paris Saint-Germain vient d’arracher un grand succès 6-1 face au SCO Angers, le brésilien s’est présenté face aux médias pour recadrer son entraîneur.

PSG Mercato : Leonardo prêt à remercier Thomas Tuchel

Thomas Tuchel a été mal inspiré d’afficher son insatisfaction du mercato du club face aux médias. Pour le technicien allemand, la direction du club doit tout faire pour combler les départs de nombreux joueurs qui ont quitté le PSG ces dernières semaines. Cette déclaration, son directeur sportif, Leonardo, ne l’accepte pas. Le club n’apprécierait pas, selon le dirigeant sportif, la propension du technicien allemand à étaler ses états d’âme face aux médias.

Au Paris Saint-Germain, c’est le silence pour la porte ?

Et Leonardo n’est pas allé par quatre chemins pour faire comprendre aux journalistes que Thomas Tuchel pouvait enfoncer la porte de sortie s’il le voulait. "Le club n'a pas aimé, moi personnellement je n'ai pas aimé (la déclaration de Thomas Tuchel, ndlr). Il faut comprendre le moment qu'on vit tous, pas seulement dans le foot. Il y a des situations vraiment très graves. […] », a-t-il réagi avant d’ajouter : « On va voir en interne comment on fait. Là, c'est très clair. Si quelqu'un n'est pas content, on parle, il n'y a pas de souci. Mais s'il décide de rester, il doit respecter la politique sportive et les règles internes. »

Par cette déclaration, le directeur sportif est en train de dire à Thomas Tuchel qu’il peut quitter le PSG s’il n’est pas content. Mais s’il fait le choix de rester, alors il devra accepter la situation comme elle sans s’en plaindre devant les médias. L'allemand va-t-il se plier à l'injonction de la cer