LOSC Mercato : Dossier chaud, Galtier obtient satisfaction

Auteur de belles prestations en ce début de saison, Jonathan Bamba a assuré qu’il ne quitterait pas le LOSC cet été. L’attaquant de Lille OSC a même dévoilé ses défis personnels et les objectifs collectifs.

Jonathan Bamba fidèle au LOSC

Jonathan Bamba réalise de bonnes performances depuis le début de la saison, avec 2 buts en 5 matchs de Ligue 1. Des statistiques qui ont placé l’attaquant du LOSC dans le viseur de plusieurs clubs pour la fin de ce mercato estival. Mais Lille OSC et Christophe Galtier n’ont rien à craindre, Jonathan Bamba n’est pas du tout attiré par un départ. « Je confirme. Pour moi, il était hors de question que je parte », a-t-il clamé en conférence de presse. L’attaquant lillois déclare avoir « des choses à prouver » à lui-même et avoir pris la décision de rester au LOSC cette saison après des discussions avec son entourage. Dans le dur la saison dernière, Jonathan Bamba veut revenir à son meilleur niveau cette saison pour ne pas décevoir les espoirs placés en lui. « Je suis un compétiteur. La saison dernière n’a pas été très bonne au niveau de mes attentes. Je voulais rendre la confiance qui m’a été donnée », a-t-il expliqué. Le joueur de 24 ans veut « continuer pour aider l’équipe ».

Quels objectifs pour Lille OSC cette saison ?

Cette saison, le LOSC vise le retour au podium final de Ligue 1. Jonathan Bamba croit cet objectif possible. Il pense même que malgré les automatismes qui ne sont pas encore entièrement rodés en ce début de saison, Lille OSC ne s’en sort pas mal. « Malgré le fait que la mayonnaise n’a pas totalement pris, on arrive à avoir des résultats. Quand tout sera parfait, ce sera bénéfique pour l’équipe », a expliqué l’ancien joueur de l’ASSE. Présents en Ligue Europa après avoir bataillé dur la saison dernière, les Dogues ne feront pas que de la simple figuration. « On n’a pas travaillé la saison dernière pour ne pas jouer l’Europe cette saison à fond », a-t-il prévenu avant d'assurer que le LOSC « a un groupe assez étoffé qui doit… permettre d’obtenir des résultats en L1 et en C3 ».