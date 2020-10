PSG Mercato : OL, la réponse de Leonardo pour Houssem Aouar

Annoncé dans le viseur du PSG, Houssem Aouar n’est pas si proche du club de la capitale que la rumeur l’annonce. C’est ce que Leonardo a laissé entendre après la victoire des Parisiens sur Angers SCO (6-1).

PSG : Leonardo, « Houssem Aouar ça te fait un peu rêver, mais... »

Ces derniers jours du mercato d’été, l’intérêt du PSG pour Houssem Aouar est évoqué dans les médias. Le meneur de jeu de l’OL a un bon de sortie. Arsenal a fait plusieurs offres pour son transfert, mais Jean-Michel Aulas les a repoussé, indiquant que le joueur est un international et qu’il a par conséquent un prix qui va avec son statut. Les Gunners ont proposé un montant estimé à 40 M€, alors que le président de l’OL en demande plus. Concernant l’intérêt du Paris Saint-Germain pour le N°8, il est toujours flou, même dans la réponse de Leonardo. « Houssem Aouar, ça te fait un peu rêver. Mais peut-être que ce n’est pas le moment. Ce n’est pas facile maintenant, c’est un peu compliqué. S'il m'intéresse ? Je pense qu’Aouar intéresse beaucoup de clubs », a répondu le directeur sportif du PSG.

Houssem Aouar au Real Madrid finalement ?

Faisant le point sur la situation du milieu de terrain formé à l’OL, L’Équipe a indiqué qu’il n’est pas intéressé par un transfert au sein de l’équipe de Thomas Tuchel. Outre Arsenal, le natif de Lyon plait au coach du Real Madrid, Zinedine Zidane. Ce dernier a d’ailleurs contacté le joueur de 22 ans récemment pour lui faire part de son intérêt pour lui, selon le quotidien sportif. Le club londonien pourrait donc se faire doubler par son homologue madrilène, à deux jours de la fin du marché des transferts. Il faut rappeler que la Juventus et Manchester City étaient aussi sur le coup pour Houssem Aouar, mais ces deux cadors ne sont pas passés à l’offensive. Lors de sa conférence de presse d’avant-match vendredi, Rudi Garcia avait déclaré : « Houssem Aouar et Memphis Depay appartiennent pour l’instant à l'OL, donc ils sont disponibles pour dimanche face à l’OM ». À noter que le néo-Tricolore est sous contrat à l'Olympique Lyonnais jusqu'en juin 2023 et que son coût est estimé à 50 M€ par Transfermarkt.