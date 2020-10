ASSE Mercato : Wesley Fofana - Puel, le contenu de leurs messages

Le mercato estival de l’ ASSE est marqué par le gros transfert de Wesley Fofana. Claude Puel, qui ne voulait pas laisser le jeune franco-ivoirien quitter l’AS Saint-Étienne, a échangé avec lui un certain nombre de messages au départ du joueur.

Mercato ASSE : Wesley Fofana n'est plus fâché avec Claude Puel

AS Saint-Étienne : Les messages échangés par Puel et Fofana













Wesley Fofana a quitté l’ ASSE pour Leicester City. La forte implication de son compatriote Kolo Touré dans le dossier a été importante dans sa décision. S’il a très vite été convaincu par l’adjoint de Brendan Rodgers, à qui l'ex-stéphanois renvoyait l'image du début de sa carrière à Arsenal, un homme, Claude Puel, aurait pu faire capoter le transfert. L’entraîneur de l’ AS Saint-Étienne voulait que Wesley Fofana reste au moins une saison supplémentaire. L’importance de l’offre faite aux dirigeants Stéphanois a obligé le coach à capituler mais il n’est pas fâché contre le joueur qu’il a lancé au niveau dès ses débuts sur le banc de Sainté.Le jeune ivoirien a évoqué son échange par SMS interposés avec son entraîneur. Il a expliqué qu’à l’annonce de l’acceptation de l’offre de 35 millions d’euros plus 5M€ de bonus de Leicester, il a envoyé un message de remerciement et de reconnaissance à son ancien coach. « Je lui ai envoyé un message après mon officialisation pour lui dire que, malgré des derniers jours pas top entre nous, je n’oublie pas que c’est grâce à lui que j’en suis là », révèle Wesley Fofana dans les colonnes de L’Équipe. Il fait aussi savoir que Claude Puel lui a répondu en écrivant qu’il voulait le garder. La relation qui s’était dégradée entre le coach et le joueur s’est finalement normalisée au point que l’Ivoirien affirme qu’il sait qu’il pourra solliciter son ancien coach en cas de besoin.La position de Claude Puel dans ce dossier a fait un grand bien aux finances de l’ ASSE. Le club a réalisé une vente record de 40 millions d’euros grâce à la fermeté du coach, laquelle a obligé Leicester City à surenchérir pour obtenir le transfert de Wesley Fofana. Pour un joueur utilisé par l’ As Saint-Étienne à seulement 30 reprises toutes compétitions confondues, le prix de vente est plus qu’excellent.