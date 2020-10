PSG Mercato : Un limogeage inévitable pour Thomas Tuchel

Thomas Tuchel pourrait être limogé par le PSG. Le technicien allemand s'est récemment laissé aller à des commentaires sur le mercato estival du Paris Saint-Germain et ceux-ci ne passent pas aux yeux de la direction. Leonardo lui a répondu avant d'annoncer une rencontre en interne.

Mercato PSG : Thomas Tuchel provoque l’ire des dirigeants

Quelle mouche a bien pu piquer Thomas Tuchel au point d'afficher ses états d'âme sur le mercato du PSG devant les journalistes ? Avant le match contre le SCO Angers, le coach allemand a déclaré à propos du mercato réalisé jusqu’ici par le Paris Saint-Germain : « Je ne sais pas si on va recruter d’autres joueurs […] Mais vu la situation, je suis inquiet qu’on en paie le prix en octobre, novembre, décembre. On sait bien que pour reproduire la même chose (une finale du PSG en Ligue des Champions, ndlr), on doit avoir aussi un peu de chance. Mais si on reste avec ce groupe aujourd’hui, on ne peut pas demander la même chose ». Une déclaration publique jugée inappropriée par la direction du Paris Saint-Germain qui a répondu publiquement à son entraîneur sur fond de menace.

Paris Saint-Germain : Tuchel a donné l'occasion à Leonardo

Hier vendredi, après l’écrasant succès du PSG (6-1) face au SCO Angers, Leonardo, le directeur sportif, s’est présenté devant la presse pour recadrer en beauté son entraîneur. « Le club n'a pas aimé, moi personnellement je n'ai pas aimé. Il faut comprendre le moment qu'on vit tous, pas seulement dans le foot. Il y a des situations vraiment très graves. […] », réagissait le dirigeant brésilien aux propos de son entraîneur. Et Leonardo d’aller plus loin en disant : « On va voir en interne comment on fait. Là, c'est très clair. Si quelqu'un n'est pas content, on parle, il n'y a pas de souci. Mais s'il décide de rester, il doit respecter la politique sportive et les règles internes. »

Qui pour remplacer Thomas Tuchel sur le banc du Paris SG ?

Thomas Tuchel est clairement menacé de limogeage. La colère froide des dirigeants suite à la défaite du PSG en Ligue des Champions a refait surface après ces propos. Sa prochaine rencontre avec ses dirigeants pourrait signer la fin de son aventure au Paris Saint-Germain. Presque tout le monde connaissait déjà la position de Leonardo à son sujet. Le brésilien ne trouve pas son niveau justifié pour manager une équipe comme le PSG. Il a longtemps cherché à le virer pour recruter Massimiliano Allegri, libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus Turin. Thomas Tuchel vient peut-être de lui donner l’occasion de le remplacer par ce dernier.