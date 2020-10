RC Lens : ASSE, Puel impressionné par le mercato des Lensois

Le RC Lensreçoit l’ASSE ce samedi (17h). Avant cette opposition, Claude Puel n’a pas caché son admiration pour le promu en Ligue 1, surtout pour son mercato réussi.

RC Lens : Claude Puel envie le mercato lensois

Avant le choc qui oppose le RC Lens et l’ASSE lors de la 6e journée de Ligue 1, Claude Puel s’est prononcé sur le début de saison des Lensois. Il a annoncé un « match équilibré », car « le RCL se distingue par sa fraîcheur et son enthousiasme », selon lui. Notons que l’AS Saint-Étienne est 5e avec 10 points +3, tandis que le Racing Club de Lens est 7e avec 10 points aussi, mais avec une différence de buts de +2. Claude Puel ne regarde pas du tout le club promu de haut ! Bien au contraire, il estime que l’ASSE va « affronter un club qui monte, mais qui dispose d'importants moyens ». Il fait ainsi référence au mercato canon réalisé par le club nordiste à l’occasion de son retour en Ligue 1. « C’est un promu qui n’en a pas l’étiquette. Il suffit de regarder son investissement de près de 23 millions d’euros sur 8 ou 9 joueurs », a fait remarquer le manager général et coach de l’AS Saint-Étienne, en conférence de presse.

Les Lensois ont doublé l'ASSE sur le marché estival

Claude Puel a d'ailleurs fait une révélation sur l’agressivité du RC Lens sur le marché des transferts. Il assure que l’ASSE n’a pas pu suivre les Lensois ou s’aligner sur leurs offres, pour certains dossiers sur lesquels les deux clubs étaient en concurrence. Pour rappel, le RCL a levé l’option d’achat de Corentin Jean et a recruté 8 nouveaux joueurs lors de la fenêtre estivale qui se referme le lundi 5 octobre. Ce sont : Wuilker Farinez, Facundo Medina, Loïc Badé, Jonathan Clauss, Ignatius Ganago, Séko Fofana, Gaël Kakuta et Issiaga Sylla. Et les deux derniers étaient évidemment des cibles de l'AS Saint-Étienne.