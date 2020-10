OL Mercato : Un crack suédois pour remplacer Memphis Depay ?

L’ OL pourrait perdre Memphis Depay dans les derniers instants du mercato. Pour compenser un départ de son capitaine, l’Olympique Lyonnais viserait Robin Quaison, joueur de Mayence, en Bundesliga.

OL : Robin Quaison dans le viseur

La fin du mercato estival pourrait enregistrer le départ de Memphis Depay. On sait Ronald Koeman attiré par le profil de l’attaquant de l’ OL pour remplacer Luis Suarez, parti à l’Atletico Madrid cet été. Un intérêt auquel les dirigeants de l’Olympique Lyonnais ne seraient pas opposés. Pour Jean-Michel Aulas et son staff, il serait préférable de céder l’international néerlandais cet été à 15 millions d’euros, au lieu de courir le risque de le voir partir libre en fin de saison. Mais le secteur offensif de l’écurie lyonnaise s’est déjà vidé de Martin Terrier (Stade Rennais FC) et de Bertrand Traoré (Aston Villa). En cas de départ d’un autre élément offensif comme Memphis Depay, les recruteurs lyonnais ne devraient donc pas rester les bras croisés. Selon les informations de RMC Sport, l’ OL ciblerait Robin Quaison, avant-centre de Mayence (D1 d’Allemagne), pour combler un éventuel départ de l’ancien attaquant de Manchester United.

Le Suédois accessible aux Lyonnais ?

Robin Quaison est arrivé à Mayence lors du mercato hivernal 2017. Depuis, il s’est imposé dans l’effectif du club de Bundesliga et est devenu un titulaire indiscutable. En ce début de saison 2020-2021, l’international suédois de 26 ans a déjà marqué 2 buts en 4 matchs. À un an de la fin de son contrat (juin 2021), Mayence ne devrait donc pas s’opposer à un départ de Robin Quaison cet été, sauf en cas d’offre de prolongation. Autrement dit, d’un point de vue contractuel, le Suédois est parfaitement accessible à l’ OL. Financièrement, la valeur marchande de Robin Quaison est de 10,5 millions d'euros, selon Transfermarkt. Reste désormais à voir si les recruteurs rhodaniens vont aller au bout de leur intérêt pour Robin Quaison à 2 jours de la fin du mercato estival, sachant que toute opération est conditionnée par un départ de Memphis Depay…