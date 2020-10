Stade de Reims Mercato : David Guion a bouclé son marché

Le Stade de Reims est 19e de Ligue 1 et est évidemment dans le dur en ce début de saison. David Guion ne s’en inquiète pas pour autant. Il a ainsi clos le mercato du club.

David Guion n'est pas inquiet de la situation de son équipe

Le Stade de Reims fait un début de saison catastrophique, avec quatre défaites et un match nul en 5 journées de Ligue 1. L’équipe champenoise se retrouve donc à une 19e place inquiétante. De plus, le club a été éliminé prématurément de la Ligue Europa, au 3e tour des qualifications. Malgré tout, David Guion a bon espoir que son groupe se reprenne. Il assure avoir travaillé intensément avec ses joueurs afin de redresser la barre. « Après le match face au PSG, je n’ai accordé qu’une seule journée de repos aux joueurs. Nous avons effectué une semaine de travail très intéressante, avec beaucoup d’intensité, dans la perspective de notre déplacement à Rennes (dimanche) », a-t-il indiqué en conférence de presse. L’entraineur du Stade de Reims « note une adhésion totale de son groupe » et assure que l’équipe « a retrouvé son rythme habituel de préparation ».

Stade de Reims : Guion, « il n’y aura plus d’arrivée »

David Guion a admis que son staff et ses joueurs sont conscients de « leur difficulté avec un point en cinq matchs », mais il déclare que « tous se doivent de trouver des solutions ». Et pour lui, la solution ne se trouve plus dans le mercato qui ferme ses portes dans deux jours, le technicien a donc déclaré le marché des Rémois clos. « J’ai fait le point avec ma Direction. Il n’y aura plus d’arrivée », a-t-il laissé entendre. David Guion n’exclut cependant pas des départs. L'attaquant Boulaye Dia (23 ans) pourrait quitter le Stade de Reims. Son nom est associé à l'OM, mais aussi a des clubs étrangers, notamment le FC Porto et Brighton. Pour rappel, le SDR a recruté : Valon Berisha, Anastasios Donis (option d’achat levée), Fraser Hornby, Thibault De Smet, Ilan Kebbal et Wout Faes cet été.