FC Nantes Mercato : Vers un limogeage imminent de Gourcuff ?

Dans le dur dans ce début de saison, le FC Nantes est en train de faire perdre du crédit à l’entraîneur Christian Gourcuff auprès de ses joueurs et du président Waldemar Kita.

FC Nantes : les joueurs moins disciplinés ?

En difficulté la saison dernière, les Canaris ne parviennent toujours pas à inverser la tendance avec un début de saison poussif (1 victoire, 2 nuls et 2 défaites). Une défaite à Nice, ce week-end lors de la 6e journée de Ligue 1, pourrait coûter sa place à Christian Gourcuff. Mais ce dernier est prêt à toute éventualité. « Quand on fait ce métier là, il faut être prêt à tout, et quand on a un peu d’expérience comme moi encore plus », a-t-il déclaré, avant d’expliquer que son avenir sur le banc nantais n’était pas son premier souci : « Ma préoccupation, c’est l’équipe, qu’on arrive à franchir un cap dans le jeu. » Reste que Christian Gourcuff peut toujours être surpris, car les premières difficultés pouvant conduire à son limogeage pourraient venir des joueurs eux-mêmes. Les joueurs du groupe professionnel se montreraient de moins en moins disciplinés. Selon les informations de L’Équipe, le technicien de 65 ans « a forcément remarqué les petits manquements de certains joueurs à la discipline collective, et il sait ce que ces petites entorses aux règles de vie signifient ». Une indiscipline collective et grandissante qui serait le signe que les joueurs n’ont plus confiance en leur coach.

Waldemar Kita de moins en moins convaincu par le coach

Dans une récente interview, Waldemar Kita vantait les qualités de Christian Gourcuff. Le président du FC Nantes considérait son entraîneur comme un bon technicien et comme un homme qui ne cherchait jamais d’histoires. Mais le temps des compliments semble déjà révolu. Face aux résultats peu flatteurs du FC Nantes, Waldemar Kita s’est déplacé à la Jonelière cette semaine pour rencontrer le coach. Le quotidien sportif assure que « ce que le président a entendu lors de leur tête-à-tête ne l’aurait guère plus convaincu que ce qu’il voit chaque semaine sur le terrain ». Le limogeage du stratège nantais pourrait donc survenir d’un moment à l’autre…