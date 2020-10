Stade rennais : Daniele Rugani à Rennes, signature imminente

Le Stade Rennais est sur le point de réussir un grand coup en cette fin de mercato. Daniele Rugani de la Juventus devrait être le défenseur central que le club breton cherchait. Il vient de débarquer à Rennes par vol privé depuis Turin, d’après Ouest France.

Stade Rennais : Rugani est en Bretagne pour finaliser son transfert

Le Stade Rennais devrait boucler le transfert de Daniele Rugani dans les prochaines heures. Il est arrivé en Bretagne en compagnie de son épouse, son agent et d’un dirigeant de la Juventus, selon les informations de Benjamin Idrac, journaliste du quotidien régional. L’arrière axial italien va s’engager avec le SRFC sous la forme d’un prêt payant. Pour ce faire, il a effectué le déplacement à Rennes pour finaliser les derniers détails en vue de la signature de son contrat. À deux jours de la clôture du marché des transferts, le N°24 de la Juve devrait être la prochaine recrue rennaise, sauf revirement de dernières minutes.

Daniele Rugani, une bonne pioche ?

Daniele Rugani apportera son expérience à l’équipe de Julien Stéphan engagée en Ligue des champions. International italien (7 sélections) et ex-capitaine des Bianconeri, il participe régulièrement à la coupe d’Europe avec la Juventus depuis 2015. Le joueur de 26 ans totalise 11 matchs en C1 et 117 matchs de Serie A. Mais la saison dernière, il a très peu joué sous les ordres Maurizio Sarri limogé cet été. Daniele Rugani a pris part à 14 matchs, dont 10 en championnat pour 7 titularisations. Il était clairement en difficulté. La très probable prochaine recrue du Stade Rennais est liée à la Vieille dame jusqu’en juin 2024 et vaut 12 M€.