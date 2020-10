Mercato PSG : Ander Herrera opte pour des solutions à 0€

Le mercato PSG de cet été est difficile. Alors que le club de la capitale peine à compenser certains départs, Ander Herrera lui recommande de privilégier les solutions internes. Pour le milieu de terrain espagnol, le Paris SG doit accorder plus de confiance aux jeunes du club.

Mercato PSG : un message d'Ander Herrera à sa direction

Mercato PSG : Herrera opposé à Thomas Tuchel ?













Le Paris Saint-Germain vient d’essuyer un nouvel échec sur le marché des transferts. La presse anglaise a révélé, il y a quelques heures, que Tottenham avait décliné une offre du PSG pour Dele Alli . Avec les importants départs qu’il a enregistrés à la fin de la saison passée, le club de la capitale cherche à s’offrir des renforts de poids. Outre l’ arrivée d’Alessandro Florenzi (venu compenser le départ de Meunier), le Paris SG peine à trouver des remplaçants à Cavani et Silva. Parisien depuis l’été dernier,propose une solution simple à sa direction. Le milieu de terrain estime que le club doit s’appuyer sur ses jeunes et privilégier les solutions internes. « On a perdu des joueurs importants, mais c’est une opportunité pour quelques joueurs de faire un pas en avant et de montrer qu’ils sont prêts à jouer au même niveau que Cavani, Thiago Silva », a indiqué Ander Herrera à la chaîne Téléfoot.Cette déclaration d’ Ander Herrera tombe alors que Thomas Tuchel réclame des renforts . Le coach parisien a critiqué le mercato PSG de cet été. Il indiquait avant le match contre le SCO Angers qu’il lui serait difficile de réaliser une nouvelle saison de haut vol avec son effectif actuel. Le technicien allemand estime que sa direction doit trouver des renforts de qualité pour remplacer Cavani ou Thiago Silva. Seulement, Leonardo semble (malgré lui) sur la même longueur d’onde qu’ Ander Herrera. Le directeur sportif parisien n’a pas apprécié la dernière sortie de Tuchel et l’a fait savoir vendredi, après le succès (6-1) contre Angers. Le Brésilien pointe le manque de liquidités du club pour signer des recrues de choix. Même pour Florenzi, Paris a opté pour un prêt avec option d’achat. C’est dire les difficultés financières que connaît actuellement le dernier finaliste de la Ligue des champions.