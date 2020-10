Stade Rennais FC Mercato : Nouvelle offre pour Jérémy Doku ?

Le Stade rennais FC ne veut pas lâcher Jérémy Doku. Après une première offre refusée par Anderlecht, les recruteurs du SRFC seraient sur le point de transmettre une seconde proposition pour l'ailier de 18 ans.

Offre de 25M€ du Stade rennais FC pour Jérémy Doku ?

Le Stade rennais FC voudrait renforcer son secteur offensif en signant Jérémy Doku, pépite d’Anderlecht. Alors que le site spécialisé Transfermarkt évalue le joueur à 9 millions d’euros, les recruteurs bretons auraient proposé près de 20 millions d’euros pour le signer. Cette proposition, en apparence largement au-dessus du prix du joueur sur le marché, a été rejetée par les dirigeants belges. Selon les informations de Foot Mercato ce samedi, le club breton est sur le point de revenir à la charge avec une offre revue à la hausse et estimée à près de 25 millions d’euros. En plus, le Stade rennais FC n’est pas le seul prétendant de Jérémy Doku. Séduits par les statistiques du jeune joueur (2 buts en 6 titularisations en championnat cette saison), Manchester City et Liverpool aimeraient également écourter son contrat en Belgique. Celui-ci est valable jusqu’en juin 2022. Mais le SRFC serait en pôle, car Jérémy Doku aurait choisi de rejoindre le projet rennais.

Sami Nasri s’enflamme pour la pépite belge

Selon Samir Nasri, qui a été son coéquipier, Jérémy Doku est un bon coup pour le Stade rennais FC. Dans les colonnes d’ Ouest-France, l’ancien attaquant d’Anderlecht a assuré que Jérémy Doku est « un futur crack, il a des qualités de dingue en un contre un, de grandes qualités d’explosivité et de dribble aussi ». Mais le tableau n’était pas totalement rose, car le prodige belge avait un « petit problème, c’était qu’il manquait un peu de cardio et aussi de finition, mais il a gommé cela depuis le début de cette saison ». Samir Nasri estime également que le Diable Rouge « peut prétendre au top 20 mondial » et « il est un peu une symbiose entre Raheem Sterling (Liverpool) et Adama Traoré (Wolverhampton), sans le physique de ce dernier, mais en explosivité et dans le un contre un, il est très fort ». Les recruteurs bretons devraient conclure le dossier dans les joueurs, voire dans les heures, à venir.