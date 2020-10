OL Mercato : Le verdict est tombé pour Aouar et Memphis Depay

À l' OL, le verdict est tombé pour deux joueurs importants. Memphis Depay et Houssem Aouar n’iront nulle part cet été. L’Équipe indique que la direction de l’Olympique lyonnais a fermé la porte de sortie pour ces deux joueurs.

OL Mercato : Memphis Depay et Houssem Aouar partis pour rester

Les prétendants de Memphis Depay et Houssem Aouar avaient jusqu’à vendredi pour se manifester. Jean-Michel Aulas leur avait fixé ce deadline pour les transferts de ces deux joueurs. Ce délai dépassé, Lyon n’entend plus les céder. Assurance donnée ce samedi par le club au quotidien sportif. « Renseignements pris auprès du club lyonnais, faute d’être parvenu à un accord avec les clubs concernés, Depay et Aouar resteront à l’OL », peut-on lire sur le site du journal. Pour le président lyonnais, il est désormais question d’enclencher une nouvelle dynamique. Les Gones restent sur quatre matchs sans victoire en championnat. Le dirigeant rhodanien compte sur l’attaquant néerlandais et son milieu pour (re) lancer la saison lyonnaise dès ce dimanche avec la réception de l’OM.

OL Mercato : La menace Koeman toujours présente ?

Alors qu’à Lyon on assure que Memphis Depay ne bougera pas dans les prochaines heures, à Barcelone on pense autrement. En conférence de presse ce samedi, Ronald Koeman a encore ouvert la porte à une arrivée de son jeune compatriote chez les Blaugranas. « Il y a deux positions dans l’équipe où nous pourrions utiliser un joueur de plus: celle d’arrière central et celle d’avant-centre. Il y aura de la concurrence, mais nous allons jouer beaucoup de matchs. Cela nous aiderait à en avoir un de plus par poste », a indiqué le coach du Barça. Mais à moins de 48 heures de la clôture du marché des transferts, une arrivée de Depay en Catalogne cet été relève de l’imaginaire. En fin de contrat, le capitaine de Lyon pourrait y déposer ses valises en janvier.