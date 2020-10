RC Lens : Ignatius Ganago sort sur blessure contre l'ASSE

Le choc contre l’ASSE a débuté par une mauvaise nouvelle pour le RC Lens. Les Sang et Or ont perdu Ignatius Ganago d’entrée contre les Verts. Le Camerounais semble touché à la cheville.

Le RC Lens privé d’Ignatius Ganago face à l’ASSE

Invaincu depuis la 1re journée, le RC Lens reçoit actuellement l’AS Saint-Étienne. La rencontre a débuté sur une mauvaise note pour les Sang et Or. Ils ont perdu Ignatius Ganago d’entrée. L’avant-centre camerounais a été fauché dans la surface par le défenseur stéphanois Timothée Kolodziejczak dès la 9e minute. Se plaignant de la cheville, le buteur lensois est sorti sur civière. Il a été remplacé par Simon Banza. Fautif sur Ganago, Kolodziejczak a été expulsé après avoir écopé de son deuxième carton jaune. Gaël Kakuta permet aux hommes de Franck Haise de mener au score à Bollaert (1-0). En cas de succès, les Sang et Or rejoindraient le Stade rennais en tête du classement.

Un autre coup dur en vue pour Lens ?

Recruté par le RC Lens cet été, Ignatius Ganago réalise un bon début de saison. L’attaquant de 21 ans compte déjà 4 buts et une passe décisive. Une blessure du Camerounais constituerait un nouveau coup dur pour Franck Haise et ses hommes. Les Lensois doivent déjà composer avec la longue absence de Seko Fofana. Victime d’une rechute au niveau des ischios-jambiers contre Bordeaux, le milieu ivoirien va manquer plusieurs semaines de compétition. Également à l’infirmerie, Clément Michelin souffre d’une entorse à la cheville et sera encore sur le flanc pendant quelques semaines.