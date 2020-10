Stade Rennais FC Mercato : Offre de Bielsa pour un attaquant

Leeds United veut piocher au Stade rennais FC en cette fin de mercato estival. Le club anglais entraîné par Marcelo Bielsa aurait transmis une offre pour Raphinha.

Stade rennais FC : Raphinha ciblé par Leeds United

Leeds United, le promu en Premier League cette saison après 16 années en Championship, veut se donner les moyens de durer dans l'élite anglaise. Pour ce faire, Marcelo Bielsa aimerait renforcer le secteur offensif de son effectif. À deux jours de la fin du mercato, le technicien argentin voudrait prendre Raphinha au Stade rennais FC. Un intérêt auquel les Rennais ne devraient pas s’opposer. Après avoir beaucoup recruté cet été (Martin Terrier, Nayef Aguerd, Serhou Guirassy, Alfred Gomis, Dalbert Henrique…), le club breton ne devrait pas empêcher quelques départs pour éviter un effectif pléthorique. Selon les informations de Goal, Leeds United a déjà transmis une première offre pour le n°7 brésilien de 23 ans, mais le montant n’a pas filtré. Ce dernier est arrivé au Stade rennais FC la saison dernière contre un chèque de 21 millions d’euros.

Marcelo Bielsa parviendra-t-il à convaincre le SRFC ?

L’offre de Leeds United n’a pas dû séduire les responsables du Stade rennais FC. S’ils veulent laisser filer l’ancien attaquant du Sporting Portugal, Nicolas Holveck et ses collaborateurs ne le feront que pour un prix conséquent. Une source proche du dossier aurait révélé au média qu’aucun accord n’a été trouvé entre le club breton et les recruteurs leedsiens. De plus, le transfert de Raphinha en Premier League apparaît très complexe en raison de certaines exigences administratives. Pour évoluer en Premier League, le Brésilien de 23 ans doit d’abord obtenir son permis de travail. Une exigence administrative qui rend quasi impossible le transfert de l’ailier breton à Leeds United à 2 jours de la fin du mercato...