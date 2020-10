ASSE : Claude Puel « malheureux » après la défaite à Lens

L’AS Saint-Étienne a été battu samedi sur la pelouse du RC Lens (2-0). Claude Puel a affiché sa tristesse après ce deuxième revers consécutif contre les Sang et Or.

Claude Puel et l’ASSE battus par le RC Lens

L’AS Saint-Étienne n’y arrive plus. Samedi, les Verts ont enchaîné un troisième match sans victoire contre le RC Lens. L’ASSE s’est incliné sur la pelouse du surprenant promu lensois (2-0). Les Verts ont terminé la rencontre à neuf contre onze après les expulsions de Timothée Kolodziejczak et Wahbi Khazri. Claude Puel regrette l’excès d’engagement de ses poulains, notamment celui de son attaquant tunisien. « Je trouve la deuxième expulsion très sévère parce qu’il enlève le pied et glisse. Il n’y a pas de semelle, il touche le joueur avec son élan. Wahbi a eu un excès d’engagement. Je ne vais pas lui reprocher ça. C’est malheureux pour lui et pour nous », a indiqué le coach stéphanois selon les propos relayés par EVEC.

Lens trop fort pour Saint-Étienne ?

S’il déplore les déboires de ses joueurs, Claude Puel reconnaît la supériorité du RC Lens. Le coach de l’ASSE admet que sa défense a été malmenée par les Sang et Or. « Les circonstances de ce match font que très vite on a été réduit en infériorité numérique. Ça ne doit pas enlever la bonne production des Lensois qui ont trouvé des transversales qui nous ont fait du mal », a relevé l’entraîneur de Saint-Étienne. En attaque, le technicien pointe le manque « de justesse, de jambes pour se projeter » de ses poulains. Les Stéphanois vont tenter de renouer avec la victoire lors de la réception de l’OGC Nice le 18 octobre.