OL Mercato : Encore une confirmation pour Aouar et Depay

Jean-Michel Aulas a levé les doutes sur l’avenir d’Houssem Aouar et Memphis Depay. Le président de l’ OL a assuré que les deux joueurs ne bougeront plus cet été. Leurs prétendants avaient jusqu’à vendredi pour les recruter.

Jean-Michel Aulas garde Aouar et Depay à l’ OL

Comme rarement ces dernières saisons, l’ OL a enregistré une énorme vague de départs cet été : Rafael, Marçal, Tatarusanu, Tete, Koné, Racioppi, etc. Pour autant, l’Olympique lyonnais n’a perdu aucune de ses stars. Que ce soit Houssem Aouar, Memphis Depay ou Moussa Dembélé, aucun d’eux n’a quitté Lyon. S’agissant du capitaine lyonnais et du jeune milieu de terrain, leurs courtisans avaient jusqu’à vendredi pour boucler leurs transferts. Ce délai dépassé, les deux joueurs ne quitteront pas Lyon dans les prochaines heures. Joint par L’Équipe, Jean-Michel Aulas a confirmé cette tendance. « J’ai demandé à Rudi (Garcia) : ''Quelle est la meilleure équipe possible ?'' Il m’a répondu : ''Avec Memphis et Houssem.'' Je lui ai donc annoncé qu’on allait les garder », a affirmé le dirigeant rhodanien.

Le mercato lyonnais déjà bouclé ?

La situation d’Houssem Aouar et Memphis Depay clarifiée, Jean-Michel Aulas espère recruter avant la clôture du mercato lundi. « Il peut y avoir d’autres arrivées, mais plus de départs », avait-il indiqué lors de la présentation de Lucas Paqueta. Le président de l’ OL attend du renfort au vu du nouveau mauvais début de saison de son équipe. Les Gones restent sur quatre matchs sans victoire en Ligue 1. Lyon veut retrouver le sourire ce dimanche lors de la réception de l’OM. Comme la recrue Paqueta, Aouar et Depay figurent dans le groupe de Rudi Garcia pour ce choc.