OM Mercato : Le remplaçant de Caleta-Car déniché en Ligue 1 ?

L’ OM pourrait céder Duje Caleta-Car à West Ham dans les derniers instants du mercato estival. Pour compenser un départ du défenseur central croate, l’Olympique de Marseille aurait porté son choix sur Mohamed Simakan, joueur du RC Strasbourg.

OM mercato : Mohamed Simakan visé pour remplacer Duje Caleta-Car

Désireux de renforcer sa défense centrale avant la fin du mercato estival, West Ham viserait le Marseillais Duje Caleta-Car. D'après les dernières informations, le club anglais aurait transmis à l’ OM une nouvelle offre de 25 millions d’euros qui pourrait convaincre Jacques-Henri Eyraud et son staff. Selon L’Équipe et Téléfoot, en cas de départ de l’international croate, l’Olympique de Marseille souhaiterait signer Mohamed Simakan, défenseur central du RC Strasbourg. Révélé en Ligue 1 la saison dernière, le jeune Strasbourgeois est passé par le centre de formation de l’écurie phocéenne entre l’âge de 11 ans et de 15 ans. Le prodige alsacien serait donc un bon plan pour l' OM.

Mission possible pour les Marseillais ?

Les dirigeants du RC Strasbourg ne sont pas opposés à un départ de Mohamed Simakan, malgré son statut de titulaire lié jusqu’en juin 2023. En revanche, les responsables de l’écurie alsacienne ne braderont pas la pépite de 20 ans. En effet, le RC Strasbourg réclame pas moins de 20 millions d’euros pour céder sa pépite. En ces temps de crise économique, cette somme n’est pas facile à aligner. De plus, l’ OM devra encore faire la concurrence au Milan AC et à l’Atalanta Bergame, également attirés par le profil de l’ancien pensionnaire d’Air Bel. Entre le prix réclamé par le RC Strasbourg, la concurrence des deux autres clubs italiens et le timing très serré avant la fin du mercato, les recruteurs de l' Olympique de Marseille doivent sortir le grand jeu s’ils veulent rafler la mise…