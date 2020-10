RC Lens : Grosse inquiétude chez les Sang et Or pour Ganago

Auteur d’un bon début de saison avec le RC Lens, Ignatius Ganago s’est blessé samedi contre l’ASSE (2-0). Franck Haise a donné les premières nouvelles de son attaquant. Elles ne sont pas rassurantes.

Des nouvelles de Ganago blessé lors de RC Lens - ASSE

Après son faux pas contre Nîmes lors de la dernière journée, le RC Lens a renoué avec le succès. Samedi, les Sang et Or se sont imposés (2-0) contre l’AS Saint-Étienne réduit à neuf. Seulement, ce succès a laissé des traces côté lensois. Ignatius Ganago a dû laisser ses coéquipiers avant le premier quart d’heure. Fauché dans la surface stéphanoise par Timothée Kolodziejczak, l’attaquant camerounais est sorti sur civière. Franck Haise a donné des premiers indices sur la blessure de son buteur. « Il souffre d’une entorse [à la cheville, ndlr]. On verra par la suite pour la gravité », a indiqué le coach cité par Lensois.com après le succès des siens. Des prochains examens permettront de clarifier la situation de Ganago.

Des raisons de s’inquiéter pour Haise ?

Recruté cet été, Ignatius Ganago réalise jusqu’ici un bon début de saison avec le club de l’Artois. Il compte déjà 4 buts et une passe décisive en Ligue 1. L’avant-centre de 21 ans a également provoqué trois penaltys, dont celui transformé par Gaël Kakuta contre l’ASSE. Auteur de l’ouverture du score, le milieu prêté par Amiens semblait également touché au moment de sa sortie contre les Verts. Mais pour Franck Haise, il ne s’agit de rien de grave. « C’est plus un peu de fatigue et un coup sur la hanche, mais il semblerait qu’il n’y ait rien de grave », a assuré l’entraîneur du RC Lens qui doit déjà composer avec les forfaits de Seko Fofana et Clément Michelin. Recruté cet été, le milieu ivoirien est touché aux ischios-jambiers. Il avait rechuté après le match remporté contre Bordeaux (2-1). Quant à Michelin, il se remet d’une entorse à la cheville.