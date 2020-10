SCO Angers Mercato : Accord trouvé avec Sofiane Boufal ?

En manque de temps de jeu à Southampton, Sofiane Boufal pourrait rebondir au SCO Angers. Le milieu offensif marocain aurait donné son accord pour retourner dans son club formateur en cette fin de mercato estival.

Sofiane Boufal dans le dur à Southampton

Recruté en 2016 par Southampton, Sofiane Boufal n'a pas vécu l'aventure à laquelle il aspirait en Premier League. Le milieu offensif n’est jamais parvenu à s’imposer. Résultat, le joueur est très souvent laissé sur le banc des remplaçants. Une situation devenue insupportable pour l’international marocain qui veut quitter les Saints pour se relancer ailleurs cette saison. Une option à laquelle Southampton ne devrait pas s'opposer, vu que le Marocain n'est pas un élément clé de son effectif. Mais le natif de Paris ne veut pas évoluer dans n'importe quel championnat. Il a refusé les offres de l’Olympiakos (D1 de Grèce) et de Başakşehir (D1 de Turquie), car il vise une évolution dans un championnat du top 5 européen. Bonne nouvelle pour le SCO Angers qui aurait devancé le Betis Séville, également annoncé aux trousses du joueur de 27 ans pour l’associer à l'ancien capitaine de l' Olympique Lyonnais, Nabil Fekir.

Retour du Marocain au SCO Angers ?

En quête d’un renfort offensif pour combler l’indisponibilité longue durée de Rachid Alioui et de Mathias Pereira Lage, les recruteurs du SCO Angers s’activeraient pour signer le retour de leur ancienne pépite. Selon les informations de Foot Mercato, Sofiane Boufal serait en passe de donner son accord pour un retour au SCO Angers, son club formateur (2010-2013) et son premier club professionnel (2013-2015). Ainsi, l’ancien joueur du LOSC pourrait être le coup surprise des recruteurs angevins avant la fin du mercato estival. Le club de Ligue 1 et l'écurie de Premier League ont moins de 48 heures pour conclure le dossier...