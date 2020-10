LOSC Mercato : Lopez s'explique sur la signature de Yilmaz

Après le départ de Loïc Rémy (33 ans) du LOSC, Gérard Lopez a décidé de parier sur Burak Yilmaz (35 ans). Le président du Lille OSC est revenu sur ce choix qui a de quoi surprendre.

Gérard Lopez justifie le transfert de Yilmaz au LOSC

Muet lors des quatre premières journées de championnat, Burak Yilmaz a enfin ouvert son compteur but avec le LOSC. L’avant-centre a débloqué son compteur sur penalty lors du succès (2-0) contre le FC Nantes. Pour le moment, le buteur turc est encore loin du rendement attendu. Pour autant, il garde la confiance de Gérard Lopez. Interrogé par L’Équipe, le président du Lille OSC a justifié son choix de l'attaquant de 35 ans. « C’est un guerrier et un super gars dans le groupe. On avait besoin de cette sagesse, de ce calme et de cette expérience. Il est hyper apprécié dans le groupe. Bien sûr, il a du caractère », a expliqué le patron des Dogues.

De la patience pour Yilmaz

Si Gérard Lopez pointe l’expérience et les qualités de leader de Burak Yilmaz, le Turc est également réputé comme un serial buteur. À 35 ans, il évolue pour la première fois de sa carrière dans un championnat du top 5 européen. Jusqu’ici, il martyrisait les défenses de Super Lig. Compétition dans laquelle l’international (61 sélections/24 buts) compte 187 réalisations en 323 matchs. Pour rappel, Yilmaz s’est engagé pour deux ans avec le LOSC. Il a rejoint le Lille OSC en provenance du Besiktas, club qu’il a quitté en tant que joueur libre.