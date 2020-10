Ex-PSG Mercato : Accord entre Choupo-Moting et le Bayern ?

Parti libre du PSG en fin de saison dernière, Eric Maxim Choupo-Moting pourrait rebondir au Bayern Munich. L’ancien attaquant du Paris Saint-Germain et les recruteurs bavarois seraient en train de finaliser les détails de leur future collaboration.

Choupo-Moting, future recrue du Bayern Munich ?

Eric Maxim Choupo-Moting pourrait avoir de la chance en cette fin de mercato estival. Alors qu’il n’a pas été prolongé par le PSG la saison dernière, l’international camerounais serait en passe de s’engager avec un autre grand club européen. Selon les informations de Téléfoot, il s’agit du Bayern Munich. La chaîne de sport annonce que l’ex-attaquant du Paris Saint-Germain et le champion d’Europe auraient trouvé un accord pour un contrat de 2 ans. Il ne resterait plus qu’à régler les derniers détails avant l’officialisation de l'accord. En cas de signature, Eric Maxim Choupo-Moting sera certainement utilisé pour la rotation dans un secteur de jeu composé de Robert Lewandowski, Serge Gnabry, Kingsley Coman… Quant aux médias allemands, ils annoncent la signature imminente de Marc Roca, milieu défensif de l’Espanyol Barcelone, contre 9 millions d’euros, plus 6 millions d’euros de bonus

Une séparation tumultueuse avec le PSG

Auteur de 9 buts en 48 matchs durant ses 2 saisons au PSG, Eric Maxim Choupo-Moting ne laissera pas des souvenirs impérissables dans l’esprit des supporters du club francilien. En revanche, c’est un joueur au comportement et au professionnalisme irréprochables. Très apprécié dans le vestiaire francilien, le joueur de 31 ans aurait reçu une offre de prolongation de la part de Nasser Al-Khelaïfi et son staff. D’après les informations de L’Équipe, les discussions n’ont toutefois pas abouti car le Paris Saint-Germain ne proposait qu’une seule saison. Une offre refusée par le Camerounais qui souhaitait une prolongation de 2 ans pour préparer sa retraite. Pour rappel, l'attaquant avait déjà accepté une prolongation de 2 mois pour participer à la fin de la Ligue des champions avec le club de la capitale.