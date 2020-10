OM Mercato : West Ham, Duje Caleta-Car contrarie Marseille

Duje Caleta-Car, courtisé par West Ham, vient de contrarier les plans des dirigeants de l' OM. Alors que le club anglais serait tombé d'accord avec l'Olympique de Marseille sur le montant de l'indemnité de son transfert, le croate fait échouer le deal.

Duje Caleta-Car recale West Ham

Pour renforcer sa défense centrale, West Ham devra sonder une autre piste. Duje Caleta-Car aurait dit son dernier non au club anglais. Selon The Telegraph, l’international croate a refusé de rejoindre les Hammers malgré leur seconde offre de 27,5 millions d’euros. L'OM était pourtant prêt à accepter cette dernière offre, selon la même source. L’ancien défenseur central du Red Bull Salzbourg aurait pu négocier un salaire plus élevé chez les Hammers mais il refuserait de tourner dos à la Ligue des champions que joue son club cette saison. Le dossier Duje Caleta-Car a dit son dernier mot. L’ OM va donc se retirer des dossiers William Saliba (Arsenal) et Mohamed Simakan (RC Strasbourg), initialement ciblés pour combler un départ du vice-champion du monde.

Quelle fin de mercato pour l’ OM ?

Le refus de Duje Caleta-Car est une mauvaise nouvelle pour les dirigeants marseillais. Ils espéraient utiliser une partie de l’argent de son transfert attendu pour recruter un avant-centre de métier pour concurrencer Dario Benedetto. Dernière recrue offensive de l’écurie phocéenne, Luis Henrique ne présente pas vraiment ce profil. D’ailleurs, André Villas-Boas et Pablo Longoria ont reconnu que le prodige brésilien venu de Botafogo n'était pas une réponse à tous leurs besoins en attaque. L’entraîneur marseillais devra donc gérer son effectif sans un véritable concurrent à Dario Benedetto. Mais le mercato estival de l'Olympique de Marseille n'est pas pour autant terminé. Selon les dernières informations de Sky Sports, un deal pourrait être conclu entre l’ OM, désireux de signer Mickaël Cuisance, et le Bayern Munich, séduit par le profil de Bouna Sarr pour renforcer le côté droit de sa défense. Les deux clubs ont moins de 48 heures pour conclure le dossier.