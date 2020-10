Mercato SCO Angers : Ibrahim Amadou pourrait signer lundi

Le SCO Angers pourrait s’offrir Ibrahim Amadou dans les dernières heures du mercato estival. Également courtisé par le Stade brestois, le défenseur et milieu de terrain camerounais du FC Séville pourrait revenir en France, selon L’Équipe.

Mercato SCO Angers : Ibrahim Amadou recruté lundi ?

Alors que le mercato estival tire à sa fin, le SCO Angers affiche son intention d’attirer un dernier joueur sous ses couleurs. Ibrahim Amadou, le joueur du FC Séville, régulièrement prêté (Norwich City et CD Leganes) ces dernières années, est la cible de Stéphane Moulin. Il pourrait venir renforcer le poste de sentinelle chez les Scoïstes. Le profil du joueur s’est imposé aux dirigeants du club après l’échec de la piste Idrissa Doumbia (Sporting Portugal). Des négociations déjà entamées pourraient déboucher sur un transfert d’Ibrahim Amadou dans les prochaines heures.

Le Franco-Camerounais n’est pas inconnu en Ligue 1. Il a déjà évolué dans le Championnat de France durant plusieurs saisons. Le joueur de 27 ans a notamment joué à l’AS Nancy-Lorraine et au LOSC de 2012 à 2015 et de 2015 à 20018. 162 matchs et 5 buts s’affichent à son palmarès en Ligue 1. L’ancien Lillois a d’autres prétendants en France. Il plait également au Stade brestois qui avait déjà tenté de le ramener à la maison. L’ex-international U19 n’est cependant pas la seule cible du SCO Angers. Le club poursuit aussi des tractations pour Sulayman Marreh (La Gantoise). Le milieu relayeur Gambien 24 ans est aussi très apprécié des dirigeants de Stéphane Moulin. Ancien sociétaire du Recreativo Grenade, il a lui aussi été prêté par plusieurs clubs avant de débarquer en Belgique.

Auteur de 3 succès et autant de défaites en championnat dans ce début de saison, SCO Angers doit se donner les moyens de se maintenir, ce qui passe par l'acquisition de nouveaux joueurs. Ibrahim Amadou peut être un de ces joueurs dont on ressent le besoin dans son onze de cette saisons.