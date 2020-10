PSG - SCO Angers : Maillot de Neymar, Moulin s'explique

En plein match entre le PSG et le SCO Angers (6-1), vendredi en ouverture de la 6e journée de Ligue 1, Stéphane Moulin a demandé le maillot de Neymar. Un incident qui n’a pas manqué de susciter une grosse polémique sur les réseaux sociaux, obligeant ainsi l’entraîneur angevin à se justifier publiquement.

PSG - SCO Angers : Moulin demande le maillot, la toile s'embrase

L'entraîneur angevin fait son mea-culpa













a eu un comportement étonnant lors du choc entre le PSG et le SCO Angers. Alors qu’il restait trois minutes pour la fin du match et que le Paris Saint-Germain menait 6-1, Neymar s’est retrouvé près de la ligne de touche. L’entraîneur scoïste a profité de la proximité avec le joueur pour lui demander une faveur, à savoir son maillot après le coup de sifflet final. Au départ, l’ancien Barcelonais n’avait pas compris ce que voulait le coach angevin. Mais après un rapide examen de la situation, l’attaquant parisien a réalisé que le technicien français lui demandait son maillot. Diffusé par Canal+, cet incident a coûté de nombreuses critiques à Stéphane Moulin, plus préoccupé par le maillot de Neymar que par la valise de buts infligée à son équipe. Pour rappel, le joueur du PSG a inscrit un doublé au cours de ce match.Face aux nombreuses critiques qui lui sont faites pour cet incident, Stéphane Moulin s’est justifié dans un message rapporté par le SCO Angers sur Twitter. Le stratège français a reconnu « avoir été impatient » de demander le maillot de la star du PSG, alors qu’ « il restait 3 minutes de jeu, mais cette démarche n’a eu aucun impact sur le résultat du match ». Il a ensuite révélé être « le père d’un petit garçon de 8 ans passionné de foot, à qui » il avait « promis le maillot de Neymar ». Enfin, le coach « regrette l’interprétation qui a été faite » de sa demande, mais promet d’en tirer « les enseignements ». Le prochain adversaire du SCO Angers en Ligue 1 est le FC Metz, le samedi 17 octobre.