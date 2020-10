Mercato : Le Stade rennais s’offre le diamant Jérémy Doku pour 26M€

Après les arrivées en défense, le Stade rennais va dans les prochaines heures annoncer l’arrivée de Jérémy Doku, le jeune ailier droit d’Anderlecht. Ce joueur est une véritable pépite, selon Kévin de Bruyne, son compatriote de Manchester City, que vient de s'offrir le SRFC.

Mercato Stade rennais : détails du transfert de Jérémy Doku

Le SRFC enflamme le marché des transferts













L’arrivée de Jérémy Doku au Stade rennais était prévisible. Le président d’Anderlecht a fait le déplacement à Rennes hier samedi pour croiser les responsables du SRFC . Avec eux, un accord avait été trouvé sur les conditions du transfert du jeune ailier. On en sait un peu plus sur les points d’accord entre toutes les parties pour la signature du joueur originaire du Ghana au club Bretillien. Selon Ouest France, le Stade rennais paiera finalement 26 millions d’euros pour le transfert de la pépite de 18 ans. Le joueur va signer un contrat d’une durée de 5 saisons que devrait officialiser le leader du championnat français dans les prochaines heures.Le Stade rennais est très actif sur ce marché des transferts. Le club breton n'a cessé d'aligner les recrues avec une première signature de Martin Terrier suivie de celle de Nayef Aguerd . L'ancien défenseur central de Dijon FCO a été suivi de Serhou Guirassy. Alfred Gomis a aussi remplacé Édouard Mendy dans les buts des Rouge et Noir. Dernièrement, Rennes a recruté coup sur coup Daniele Rugani, sous la forme d'un prêt, puis Dalbert Henrique qui va être suivi par Jérémy Doku. Tout ce beau monde devrait permettre au club breton d’atteindre son objectif de finir la saison dans les places européennes.Il faut noter que le Stade rennais joue la Ligue des Champions cette saison. Le club va donc être présent sur tous les tableaux, ce qui recommande d'avoir un effectif pléthorique pour permettre à Julien Stéphan de faire des rotations à certains moments de la saison.