Dijon FCO : Battu à Bordeaux, Jobard avoue sa « honte »

Le Dijon FCO a été largement battu à Bordeaux (0-3), dimanche lors de la 6e journée de Ligue 1. Interrogé par L’Équipe, Stéphane Jobard n’a pas caché sa honte et son inquiétude pour l’état d’esprit affiché par ses joueurs durant le match.

Dijon FCO : Stéphane Jobard a honte du comportement de ses joueurs

Le Dijon FCO s’est incliné à Bordeaux (0-3) ce dimanche. Interrogé après la rencontre, Stéphane Jobard n’a pas été tendre envers ses joueurs. Dans des propos rapporté par le quotidien sportif, l’entraîneur dijonnais a estimé que ses joueurs avaient livré une « première période… insipide et indigne du niveau de la L1 ». Le coach pense les joueurs dijonnais ont manqué « de solidarité, d'état d'esprit » et il déclare avoir « vu une équipe incolore, inodore ». Face à la prestation de ses joueurs, Stéphane Jobard a été « habité par un sentiment de honte à la mi-temps » et est « le premier à être atterré ». Il a dénoncé une formation dijonnaise qui était « un ensemble vide » et où des joueurs « ont manqué de caractère, d'orgueil, tout ce qui fait un sportif de haut niveau ».

Une seconde mi-temps trompeuse

Pendant la seconde partie du match, les Dijonnais ont tenté de se réveiller. Mais il s’agissait d’un semblant de réveil, très vite éteint par les Girondins de Bordeaux. « En seconde période, il y a eu une petite réaction, mais on était encore trop inoffensif », a expliqué le technicien du Dijon FCO. Résultat ? le gardien bordelais « Benoît Costil a passé une bonne après-midi » et Stéphane Jobard a été « un peu atterré ». Le stratège dijonnais est d’autant peiné que la prestation de son groupe à Bordeaux « n'est pas une question d'envie, c'est un manque de caractère, une forme de renoncement que l'on peut sentir et qui gagne les joueurs les uns après les autres ». Et le patron du banc du Dijon FCO de conclure, amer : « Ça m'inquiète. »