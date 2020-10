OL, Juventus Mercato : Lyon proche d'un deal pour De Sciglio

L’ OL pourrait enregistrer l’arrivée d’un nouveau latéral avant la clôture du mercato estival. La presse italienne révèle que Lyon est en discussions avec la Juventus pour le transfert de Mattia De Sciglio.

L’ OL en discussions pour Mattia De Sciglio

Après la signature de Lucas Paqueta, l’ OL pourrait encore recruter du côté de l’Italie dans les dernières heures du mercato. Cette fois, c’est du côté de la Juventus de Turin que l’Olympique lyonnais pourrait piocher. Sky Italia révèle que la direction lyonnaise a accéléré les discussions avec la Vieille dame pour le transfert de Mattia De Sciglio. Le club rhodanien voudrait enrôler le défenseur de 27 ans dans le cadre d’un prêt. Arrière droit de formation, l’ancien de l’AC Milan peut également évoluer sur le flanc gauche de la défense. Un atout non négligeable pour Rudi Garcia. Surtout que le coach lyonnais a enregistré les départs de quatre latéraux cet été. Fernando Marçal, Rafael, Kenny Tete et Youssouf Koné ont quitté Lyon. Le club rhodanien ne dispose plus que de Léo Dubois (à droite) et de Melvin Bard (à gauche).

De Sciglio, une signature possible pour Lyon ?

L’arrivée de Mattia De Sciglio à l’ OL permettrait donc de compenser l’absence de l’un des deux latéraux actuels dont dispose Rudi Garcia. Selon le média italien, l’Olympique lyonnais n’aura pas de mal à boucler l’affaire. Le journal indique que la Juventus de Turin n’est pas contre le départ de De Sciglio qui n’a disputé que 9 rencontres de championnat lors de l’exercice 2019-2020. Pas dans les plans du nouvel entraîneur Andrea Pirlo, le Milanais n’a joué que 23 minutes depuis la reprise de la Serie A. Il pourrait disposer d’un meilleur temps de jeu en rejoignant le club rhodanien.