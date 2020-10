ASSE Mercato : Leverkusen, Panagiotis Retsos est à Saint-Etienne

Panagiotis Retsos, le défenseur central grec de 22 ans, rejoint l’ ASSE. Les dirigeants stéphanois ont trouvé un accord avec le Bayer Leverkusen pour son prêt jusqu’à la fin de la saison.

Panagiotis Retsos passe la visite médicale lundi à Saint-Étienne

Avant le départ de Wesley Fofana à Leicester, l’ ASSE a eu le temps de se rendre compte des difficultés défensives auxquelles elle serait confrontée. La série de succès sans encaisser le moindre but des Stéphanois s’est arrêtée dès la sortie du Franco-Ivoirien de l’équipe de Claude Puel. L’AS Saint-Étienne n’a plus remporté de match depuis lors et elle vient d’encaisser une défaite face au promu le RC Lens (2-0). Claude Puel, qui n’a jamais minimisé l’impact du défenseur ivoirien sur le jeu stéphanois, laisse la direction du club constater les dégâts causés par la vente de ce dernier. En réaction, les recruteurs ont déniché Panagiotis Retsos en Bundesliga pour renforcer l’équipe.

Le jeune défenseur est arrivé à Saint-Étienne ce dimanche. Ce lundi, il va se plier à la traditionnelle visite médicale préalable à la signature de son contrat. Il sera prêté par le Bayer Leverkusen à l’ ASSE jusqu’à la fin de la saison. Un accord a été trouvé entre les deux clubs, y compris sur la question du paiement de son salaire qui était le véritable noeud du problème. Les Verts ne voulaient supporter que 75 000 euros sur la rémunération du joueur, le reste de la charge salariale devant selon eux être versé par le club allemand. Cette pépite du football grec avait été achetée 17 millions d’euros. Annoncé à un très haut niveau de rendement, Panagiotis Retsos a longtemps été contrarié par des blessures à répétition. Sainté va essayer de tirer le maximum de ses services en remplacement de Wesley Fofana, cédé pour 45 millions d’euros à Leicester City, 5 millions d’euros de bonus compris.

Le joueur né en Afrique du Sud, à Johannesburg plus précisément, devrait être présenté au public stéphanois ce lundi, après la signature de son contrat. Il devrait rejoindre ses nouveaux coéquipiers lors des prochaines séances d’entraînement. Retsos pourrait espérer une place dans groupe de l’ As Saint-Étienne qui va affronter l’OGC Nice le 18 octobre prochain si aucun problème ne survient.