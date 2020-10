PSG Mercato : Leonardo proche de deux signatures surprises

Leonardo est sur le point d’offrir deux recrues de dernière minute à Thomas Tuchel. Le PSG devrait accueillir le Portugais Danilo Pereira et l’Italien Moise Kean avant la fermeture du mercato estival.

Le PSG accélère pour Danilo et Kean

Ces derniers jours, de nouvelles tensions ont éclaté entre Thomas Tuchel et Leonardo au sujet du mercato. Le coach du Paris Saint-Germain urge son directeur sportif de lui fournir des renforts. Le technicien allemand estime qu’il lui sera difficile d’atteindre des objectifs s’il n’enregistre pas de nouvelles recrues. S’il n’apprécie pas la pression du coach parisien, le technicien brésilien est sur le point de céder aux caprices de l’entraîneur allemand. Sauf surprise, le PSG va accueillir Danilo Pereira et Moise Kean avant la clôture du marché des transferts. Le club francilien espère enfin tenir sa sentinelle au milieu de terrain avec le Portugais. En attaque, le jeune avant-centre italien devrait suppléer Mauro Icardi.Selon Record, Danilo Pereira a satisfait à sa visite médicale ce dimanche. Le Portugais sera recruté dans le cadre d’un prêt dont l’option d’achat est estimée à 20 millions d’euros. Le champion d’Europe 2016 est présenté comme un pur milieu défensif. Joueur au profil athlétique (1m88), le natif de Bissau va apporter davantage de muscle au milieu parisien. Quant à Moise Kean , l’ancien espoir de la Juventus espère retrouver des sensations au Paris Saint-Germain. Recruté par Everton l’été dernier, le joueur de 20 ans peine à s’imposer chez les Toffees. Il ne compte que 4 buts en 37 apparitions avec l’autre grand club de Liverpool. Des informations de Téléfoot et France Bleu Paris indiquent que Kean sera également prêté avec une option d’achat.