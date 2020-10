OL 1-1 OM : Pathétique(s) olympique(s) - Résumé et notes

En supériorité numérique pendant une grande partie de la rencontre, l'OL, encore une fois sans idées de jeu et terriblement apathique, concède le nul face à l'OM.

Payet, du sommet aux abysses en trois minutes

L'OL n'a plus gagné depuis le 28 août, et l'OM sort d'une série de trois matchs sans victoire à domicile. C'est donc un 100e Olympico avec des équipes bien en-dessous des standards qu'on leur prête qui se dressent dans un Groupama Stadium rempli d'un petit millier de spectateurs. Et si l'OL domine outrageusement les premières minutes, ce sont les Marseillais qui ouvrent le score sur leur premier et seul tir du match. Trouvé par Florian Thauvin dans la surface, Dimitri Payet arme un tir à ras de terre qui surprend Anthony Lopes sur sa gauche (16'). Mais l'euphorie retombe rapidement lorsque, deux minutes plus tard, ce même Payet est exclu après consultation de la VAR, pour une semelle sur le tibias de Léo Dubois.

À l'OL, rien n'a changé

Le sort semble s'abattre sur l'OM lorsque Melvin Bard obtient un penalty, Alvaro Gonzalez lui ayant accroché le pied. D'une frappe sur la gauche de Steve Mandanda, parti du bon côté, Houssem Aouar remet les deux équipes à égalité (28'). Maudit jusque-là, l'Olympique de Marseille va avoir le bonheur de voir la réalisation de Tino Kadewere refusée pour une légère position de hors-jeu de Toko-Ekambi, alors que le but avait été initialement accordé par Stéphanie Frappart. Puis en seconde période, le but d'Houssem Aouar est étrangement refusé par l'arbitre qui le confond avec Horoki Sakai, fautif sur son propre gardien. Mais les Marseillais ne cédent pas sur les 44 centres, ni les 19 corners des Lyonnais encore une fois terriblement moribonds. Symbole d'une inefficacité perpétuelle, ce centre devant le but de Memphis Depay que ni Moussa Dembélé, ni Thiago Mendes, seuls, n'ont réussi à pousser au fond des filets.

Avec cette énième contre-performance, l'OL est 14e avec 7 points et autant d'unités de retard sur les équipes de tête. L'OM décroche son 9e point et se place en 10e position.

Les notes d'OL-OM

Olympique Lyonnais (4,6)

Lopes 4 - Dubois 4, Marcelo 5, Denayer 5, Bard 7 - Caqueret 6, Mendes 5, Aouar 6 - Toko-Ekambi 2, Kadewere 5, Cornet 2.

Olympique de Marseille (5,5)

Mandanda 7 - Sakai 7, Alvaro 5, Caleta-Car 7, Amavi 7 - Rongier 6, Kamara 4, Sanson 5 - Thauvin 5, Benedetto 2, Payet (non noté).