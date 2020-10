Stade rennais, Leeds : Bientôt la confirmation pour Raphinha

Arrivé au Stade rennais l’été dernier, Raphinha est déjà sur le point de plier bagage. L’attaquant brésilien est en partance pour Leeds United mais un dernier détail retarde la signature de l’ailier de 23 ans.

Un dernier obstacle pour le départ de Raphinha du Stade rennais

Buteur contre le Stade de Reims (2-2), Raphinha a sans doute disputé son dernier match avec le Stade rennais ce dimanche. Dans les tuyaux depuis quelques heures, le départ de l’attaquant brésilien vers Leeds United est sur le point d’aboutir. Le SRFC et le promu se sont accordés sur un montant de 17 millions d’euros (plus 6 M€ de bonus) pour le transfert de Raphinha. Selon Ouest France, il ne manque plus qu’un dernier détail avant la signature de l’ailier de 23 ans à Leeds. L’ancien du Sporting Lisbonne doit obtenir son permis de travail anglais avant de rejoindre l’équipe entraînée par Marcelo Bielsa. Le journal régional assure qu’une commission spéciale va siéger lundi pour lui délivrer le précieux sésame avant la clôture du mercato.

Raphinha sur le départ, son remplaçant au SRFC déjà identifié ?

Alors que Raphinha attend son permis, le Stade rennais n’a pas tardé à lui trouver un remplaçant. Le SRFC va accueillir Jérémy Doku (18 ans) dans les prochaines heures. Une arrivée confirmée ce dimanche par Nicolas Holveck. « Si tout va bien, il prend l’avion ce soir », a indiqué le président de Rennes au micro de Canal+. Le club breton va débourser 26 millions d’euros pour s’attacher les services de l’ailier belge (2 sélections/1 but).