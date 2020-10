Stade Rennais : Bourigeaud pousse une gueulante après Reims

Le Stade rennais FC a été accroché par le Stade de Reims (2-2), dimanche lors de la 6e journée de Ligue 1. Benjamin Bourigeaud a pointé un « manque de concentration » de ses coéquipiers face à un adversaire largement prenable.

Stade rennais FC : Benjamin Bourigeaud tire la sonnette d’alarme

Leader de Ligue 1 au coup d'envoi de la rencontre contre le Stade de Reims, le Stade rennais FC a été détrôné par le LOSC. En cause, le match nul concédé par les Bretons face à leur adversaire du jour (2-2). Un résultat très frustrant pour Benjamin Bourigeaud qui pense que les deux points perdus par les Rennais pourraient faire mal dans la suite de la saison. Au micro de Canal+, le milieu de terrain breton a expliqué que le Stade rennais FC était tenu de gagner, car le club jouait à domicile. Selon le meneur de jeu, le SRFC « tombe contre une belle équipe de Reims, mais… manque de concentration à certains moments ». Un manque de concentration que le Stade rennais FC « a payé cash » en faisant match nul sur sa propre pelouse. Et Benjamin Bourigeaud de s'agacer « Le match nul est logique puisqu'on ne met pas nos occasions. Les erreurs, nous on les subit direct. On en fait trop en ce moment. »

Fin de la série noire pour le Stade de Reims

Alors que Benjamin Bourigeaud est mécontent du résultat de la rencontre, David Guion s’est montré satisfait pour ce résultat nul. « Prendre un point chez le leader », s’est félicité l’entraîneur rémois. Pour le technicien de la formation champenoise, il fallait mettre fin à une série de 4 défaites en Ligue 1. Il a estimé que « l'important était de briser la spirale négative ». Enfin, David Guion juge le match nul « équitable » en raison des occasions assez nettes que le Stade de Reims s’est procurées. Avec ce match nul, le club champenois compte 2 points et est 19e au classement de Ligue 1.