OL-OM : André Villas-Boas fracasse Stéphanie Frappart

Stéphanie Frappart était au sifflet de l’Olympico OL-OM (1-1), dimanche soir en conclusion de la 6e journée de Ligue 1. Pour ses décisions sur certains faits, la femme en noir n’a pas échappé aux critiques, surtout de la part d’André Villas-Boas.

OL-OM : un arbitrage irréprochable de Stéphanie Frappart ?

La grande nouveauté du dernier Olympico, c’était la présence d’une femme au sifflet, Stéphanie Frappart, qui n’a pas eu la tâche facile. Le match n’était pas aussi tendu que le dernier Classique PSG-OM. Mais s’il n’a pas basculé dans la violence, c’est parce que l’arbitre de 36 ans a su tenir les 22 acteurs par ses décisions sur certains faits de jeu litigieux. Ainsi, après une douzaine de minutes de jeu, Stéphanie Frappart a d’abord sorti un carton jaune contre Dimitri Payet pour une semelle sur le tibia de Léo Dubois. Mais après consultation de la VAR, ce carton jaune s’est transformé en un carton rouge, le geste du buteur marseillais de la rencontre ayant été jugé très dangereux pour l’intégrité physique du défenseur lyonnais. L’arbitre a ensuite accordé un penalty à Melvin Bard pour un geste non maîtrisé d’Alvaro Gonzalez. Un penalty transformé par Houssem Aouar pour l’égalisation lyonnaise (28’). Stéphanie Frappart a également refusé deux buts à l’OL, le premier pour un hors-jeu (prouvé par la VAR) de Karl Toko-Ekambi, et le second pour une légère faute de Houssem Aouar sur Steve Mandanda. Enfin, le gardien rhodanien Anthony Lopes n’a pas été sanctionné malgré un plongeon pieds en avant sur Alvaro Gonzalez. Ces décisions arbitrales sont différemment critiquées à l’Olympique Lyonnais et à l’Olympique de Marseille. Mais les critiques les plus dures viennent d’André Villas-Boas.

André Villas-Boas taillade l’arbitre

L’entraîneur marseillais a reçu un carton jaune en plein Olympico OL-OM (45+5). On sait désormais pourquoi. Mécontent de l’absence de sanction contre Anthony Lopes pour son intervention musclée sur Alvaro Gonzalez, le technicien portugais a poussé un coup de gueule contre l’arbitre. « Tu fais des erreurs incroyables, il n’y a pas penalty. Tu n’as pas le niveau », a pesté André Villas-Boas en direction de Stéphanie Frappart, comme l’ont révélé les images diffusées par Téléfoot. En conférence de presse d’après-match, le coach phocéen s’est également attaqué à la décision arbitrale concernant le penalty accordé à l’Olympique Lyonnais. « C’est le pied d’appui d’Alvaro qui touche le pied de Bard », a rappelé le patron du banc marseillais avant d’ironiser : « Il ne peut pas couper son pied sinon il tombe. Et le ballon va vers la sortie, c’est un peu dommage pour Alvaro mais c’est acceptable. » Première femme à arbitrer un match de Ligue 1, un OL-OM en plus, Stéphanie Frappart vient de réaliser qu'aucune décision arbitrale ne fait jamais l'unanimité.