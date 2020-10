ASSE Mercato : Khazri fait attendre Sainté et Trabzonspor

À quelques heures de la fin du mercato, l’ ASSE et Trabzonspor sont suspendus à la décision finale de Wahbi Khazri. Ce dernier n’a toujours pas accepté l’offre du club turc avec lequel l’AS Saint-Étienne se serait déjà entendu pour le transfert de l’attaquant.

ASSE : Wahbi Khazri soupçonné de vouloir faire échouer son transfert

Dimanche, Wahbi Khazri a disputé ses premières minutes avec l’ASSE cette saison face au RC Lens à Bollaert. Entré en jeu en seconde période alors que les Verts étaient menés (1-0), il n’a pas pu remettre l'équipe dans le bon sens. Il a été expulsé au bout de 20 minutes sur la pelouse (65e) et l’AS Saint-Étienne a encaissé un second but (80e) à 10 contre 11. Poussé vers la porte de sortie du club ligérien cet été, l’attaquant tunisien ne semble pas enclin à quitter le Forez. Il tient depuis des semaines une offre du Trabzonspor qu'il n’a toujours pas accepté. L’ASSE et son homologue de Turquie se sont pourtant déjà mis d’accord selon Fotomaç relayé par Sainté Inside . L’agent de Wahbi Khazri s'est également entendu avec le club turc et attend la validation de son protégé. Face à ce blocage, le n°10 de l’AS Saint-Étienne est soupçonné de vouloir « faire capoter son transfert ».

Pourquoi Wahbi Khazri est-il poussé dehors ?

Arrivé à l’ASSE à l’été 2018, Wahbi Khazri a encore deux saisons de contrat avec le club stéphanois, mais il est invité à partir. Non seulement Claude Puel ne compte plus sur lui, mais son gros salaire estimé à 2,5 M€ par an pose problème. En effet, la direction du club ligérien a décidé de réduire sa masse salariale. En deux saisons chez les Verts, le joueur de 29 ans a pris part à 59 matchs, pour 20 buts marqués et 12 passes décisives délivrées.