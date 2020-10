OM Mercato : Confidences de Villas-Boas sur 3 dossiers chauds

Le dernier jour du mercato s’annonce chaud à l’ OM. André Villas-Boas, entraîneur de l’Olympique de Marseille, n’exclut pas des mouvements, dans le sens des arrivées comme dans celui des départs.

OM : Duje Caleta-Car refuse de partir

Présent en conférence de presse après le choc entre l’OL et l’ OM (1-1) dimanche soir, en conclusion de la 6e journée de Ligue 1, André Villas-Boas n’a pas échappé à des questions sur la fin du mercato marseillais. Avec son franc-parler habituel, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille ne s’est pas empêché d’aborder les dossiers chauds du dernier jour du mercato estival. Le technicien portugais a d’abord évoqué le dossier Duje Caleta-Car. Le coach olympien a confirmé que le défenseur central a refusé l’offre de West Ham, car il veut rester à l’ OM pour jouer la Ligue des champions. « Duje nous a dit qu'il va rester. Il préfère jouer la Ligue des Champions », a confirmé le patron du banc phocéen. Mais le Portugais n’a pas manqué de prévenir : « On ne sait pas ce qu'il peut se passer, mais c'est l'information qu'il m'a donnée. » Pour rappel, West Ham aurait proposé 27,5 millions d’euros pour signer l’ancien joueur du Red Bull Salzbourg. Cette offre aurait convaincu les dirigeants olympiens. Mais ces derniers ont été malheureusement contrariés par la décision du vice-champion du monde.

10M€ du Bayern + Mickaël Cuisance en échange de Bouna Sarr ?

Autre dossier chaud du mercato de l’ OM, le possible départ de Bouna Sarr au Bayern Munich. Attirés par le profil du latéral droit marseillais pour concurrencer Benjamin Pavard, les recruteurs bavarois auraient transmis une offre de 10 millions d’euros. Le club de Bundesliga serait également disposé à inclure Mickaël Cuisance dans la balance. André Villas-Boas a refusé de devancer un communiqué officiel de l’Olympique de Marseille. En revanche, le coach a révélé que le Bayern Munich proposait effectivement de l’argent plus Mickaël Cuisance en échange de Bouna Sarr. « Pour Bouna (Sarr), je ne peux pas me permettre de l'annoncer officiellement, sauf si cela a été officialisé durant le match. Mais oui, il a une offre du Bayern. Et l'offre inclut le prêt de Cuisance. », a confié le technicien portugais. Mais une fois de plus, le stratège de l’ OM a conseillé d’attendre de « voir ce qu'il va se passer, car il peut encore se passer des choses demain (lundi, ndlr) ».

Vers un départ de Maxime Lopez ?

Régulièrement annoncé sur le départ, Maxime Lopez pourrait quitter l’ OM ce dernier jour du mercato estival. Selon André Villas-Boas, plusieurs clubs sont attirés par le profil du milieu de terrain de 22 ans et des discussions sont en cours. « Il a de l'intérêt de différents clubs. On est en train de discuter. Peut-être que quelque chose peut se passer. Il a des clubs intéressés, des discussions vont démarrer », a assuré l’ancien tacticien de Chelsea. À noter que Maxime Lopez n’est pas un joueur essentiel du système de jeu mis en place par le Portugais et fait partie des joueurs dont les responsables olympiens aimeraient se séparer. Un départ de dernière minute de l’ancien pensionnaire du FC Burel devrait donc soulager Jacques-Henri Eyraud et son staff, désormais désireux de dégraisser après avoir recruté cet été.