PSG Mercato : Leonardo tente un dernier coup pour Dele Alli

Malgré plusieurs échecs sur Dele Alli cet été, Leonardo n’aurait pas renoncé au dossier. Pour ce dernier jour de mercato, le directeur sportif du PSG serait disposé à formuler une belle offre pour le milieu offensif de Tottenham.

Le PSG toujours aux trousses de Dele Alli

Ce lundi, dernier jour du mercato estival, s’annonce chaud pour plusieurs clubs, y compris le PSG. Après avoir conclu le dossier Moise Kean en provenance d’Everton pour faire oublier les départs d’Edinson Cavani et de Choupo-Moting et signé le dossier Danilo Pereira, le directeur sportif du Paris Saint-Germain voudrait signer Dele Alli pour boucler son recrutement. Un choix assez surprenant, car on croyait le responsable brésilien décidé à signer un défenseur central pour remplacer Thiago Silva, parti à Chelsea. De plus, ces dernières semaines, Leonardo a échoué plusieurs fois sur le joueur de Tottenham. Mais le grand patron du mercato parisien n’a rien perdu de son intérêt pour l’attaquant des Spurs et serait déterminé à formuler une proposition de dernière minute pour convaincre les responsables de l'écurie londonienne.

Quelle offre du Paris Saint-Germain pour l’international anglais ?

Le PSG avait transmis une première offre pour le natif de Milton Keynes. Il s’agissait d’un prêt payant à hauteur de 1,6 million d’euros. C’était mal connaître Daniel Levy, réputé très dur en négociations. Alors que Dele Alli (4 matchs, 1 but, toutes compétitions confondues cette saison) n’est pas un élément essentiel du système de jeu mis en place par l’entraîneur José Mourinho, le président de Tottenham a refusé de le laisser partir à ce prix. Selon le Daily Mail, le directeur sportif du PSG serait cette fois disposé à formuler une offre de prêt payant de 6,6 millions d’euros plus la prise en charge de la totalité du salaire du Spur de 24 ans. Suffisant pour écourter le contrat de Dele Alli, valable jusqu’en juin 2024 ? Réponse dans quelques heures.